"سندباد الشرق" يواصل الغرق في بحر النتائج السلبية

بصم نادي مولودية وجدة لكرة القدم على انطلاقة كارثية خلال الموسم الكروي الحالي، بقيادة مدربه عبد السلام وادو، الذي يعيش على إيقاع المشاكل مع إدارة النادي، ما دفع الجماهير الوجدية إلى دق ناقوس الخطر، وهي تُتابع سفينة “سندباد الشرق” تغرق في بحر النتائج السلبية التي لا تسر عدوا ولا حبيبا.

“مشروع” وادو يصطدم بالمشاكل

بات الدولي المغربي السابق عبد السلام وادو، مدرب المولودية الوجدية، حديث الساعة في الأوساط الرياضية الوطنية خلال الفترة الأخيرة، بسبب مسلسل المشاكل الحاصلة بينه وبين إدارة الفريق، التي دخل إثرها إلى المستشفى بعد الأزمة النفسية الحادة التي عاشها قبل انطلاقة منافسات “البطولة برو”، قبل أن تستمر الصراعات بين إدارة “سندباد الشرق” والطاقم التقني بقيادة وادو، لاسيما بعد “حادث الحافلة” الذي كان بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس.

وكانت جماهير مولودية وجدة استبشرت خيرا بعد التعاقد مع وادو للإشراف على العارضة التقنية للفريق، كما ارتأى رئيس النادي محمد هوار تقديم المدرب بطريقة احترافية، تم الحديث من خلالها عن المشروع الجديد والهيكلة التي سيشتغل عليها الطرفان للعودة بالمولودية إلى الأمجاد، قبل أن تكشف الأيام القليلة بعد ذلك النقاب عن مشاكل لم تخطر في بال أكبر المتشائمين من مناصري المولودية الذين تفاءلوا بالمدرب الجديد ووعود الرئيس، قبل أن تُلقي هذه الصراعات بـ”فارس الشرق” إلى المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري.

هوار في قلب العاصفة

حملت فئة عريضة من جماهير نادي مولودية وجدة رئيس النادي، محمد هوار، مسؤولية الوضع الحالي المتدني الذي يعيشه الفريق، وذلك بعد الحالة النفسية السيئة للاعبين بسبب عدم توصلهم بجزء مهم من مستحقاتهم المالية العالقة في ذمة النادي، بالإضافة إلى الأمور التي وصفها وادو بـ”عراقيل” متعمدة تعيق عمله، ما انعكس سلبا على نتائج الفريق الوجدي الذي حصد نقطة يتيمة من أربع مباريات لعبها، بعد تعادل واحد وثلاث هزائم، آخرها أمس الأحد أمام نهضة الزمامرة على أرضية الملعب الشرفي بوجدة.

مستقبل غامض للمولودية

عبرت الجماهير الوجدية في أكثر من مناسبة خلال الموسم الكروي الحالي عن أسفها وامتعاضها من الوضع الحالي لـ”MCO”، مطالبة رئيس النادي بضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه المشاكل من أجل وقف نزيف النقاط التي قد تُدخل الفريق في نفق مظلم في حال استمر مسلسل النتائج السلبية، كما أشهرت الإنذار الأول في وجه محمد هوار وباقي أعضاء المكتب المسير إن واصل الفريق عزفه على وتر المشاكل، مع الإشارة إلى إمكانية التصعيد إن لم يتم تدارك ما فات في أقرب الآجال.

يُشار إلى أن مولودية وجدة يتذيل الترتيب العام في “البطولة برو” برصيد نقطة واحدة، ويستقبل في الجولة القادمة نهضة بركان في “ديربي” الشرق.