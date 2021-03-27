سقوط حائط ينهي حياة خمسيني نواحي ابن أحمد

سقوط حائط ينهي حياة خمسيني نواحي ابن أحمد
صورة: أرشيف
الأحد 28 مارس 2021 - 00:44

لقي رجل خمسيني مصرعه نتيجة سقوط حائط منزل بدوار الغزاونة، جماعة سيدي عبد الكريم قيادة أملال دائرة ابن أحمد التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات، السبت، في ظروف شكلت موضوع محضر استماع من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لعاصمة امزاب سرية سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك (م. ع) بستاني مياوم، من مواليد 1963، متزوج، يقطن بدوار الغزاونة نواحي مدينة ابن أحمد، كان قيد حياته يتناول وجبة الفطور جنب حائط منزل بالدوار سالف الذكر، إلا أن السقوط المفاجئ للحائط أدى إلى وفاته في الحين.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ابن أحمد، وممثل عن السلطة المحلية بقيادة أملال، إلى عين المكان، حيث جرت معاينة الجثة قبل نقلها بواسطة سيارة نقل الأموات نحو مستودع حفظ الجثث بسطات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة لفائدة البحث القضائي المفتوح وفق تعليمات النيابة العامة المختصة باستئنافية سطات.

جماعة سيدي عبد الكريم دائرة ابن أحمد سطات سقوط حائط

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