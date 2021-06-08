السقوط من عمارة يقتل امرأة أربعينية في الفنيدق

السقوط من عمارة يقتل امرأة أربعينية في الفنيدق
صورة: أرشيف
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 13:12

لقيت امرأة في عقدها الرابع مصرعها، ليل الاثنين، بحي الشبار في مدينة الفنيدق؛ بعدما عمدت إلى إلقاء نفسها من الطابق الرابع، وفق أوردته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية، التي تعاني من اضطراب نفسي، فارقت الحياة متأثرة بقوة الاصطدام بالأرض، لا سيما على مستوى الرأس، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية المختصة التي حلت بمكان الحادث.

وبالموازاة مع نقل جثة الضحية إلى مستودع الجثامين، فتحت عناصر الضابطة القضائية تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد دوافع وملابسات الحادث المميت.

اضطراب نفسي حي الشبار سقوط من عمارة مدينة الفنيدق

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