"سكاي وورث" تطلق التلفاز W92 الجديد

"سكاي وورث" تطلق التلفاز W92 الجديد
صورة: د.ب.أ
الجمعة 9 أبريل 2021 - 01:17

أطلقت شركة “سكاي وورث” جهاز التلفازW92 الجديد، الذي يأتي بشاشة قياس OLED قياس 88 بوصة وبدقة وضوح (8K) 7680 × 4320 بيكسل وبسرعة 120 هرتز.

وأوضحت الشركة الصينية أن التلفاز الجديد يدعم التقنيات Dolby Vision و HDR10 و Dolby Atmos.

ومن المزايا الفريدة بالتلفاز تقنية الصوت الزجاجي؛ حيث يتم تثبيت الزجاج أسفل الشاشة كغشاء مع أربعة مشغلات كهرومغناطيسية موزعة بالتساوي على الجزء الزجاجي بأكمله، وذلك لتوفير صوت فائق النقاء.

ويدعم التلفاز تقنية Wi-Fi 6، ويشتمل على منفذ HDMI 2.1 وكاميرا TrensAI EYE في الجزء العلوي من الجهاز.

الصوت الزجاجي جهاز التلفازW92 شاشة شركة "سكاي وورث"

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