"سكودا" تجدد أيقونتها Fabia الصغيرة

كشفت شركة سكودا النقاب عن الجيل الرابع من أيقونتها Fabia الصغيرة.

وأوضحت الشركة التشيكية أن السيارة Fabia الجديدة تظهر بطول 11ر4 متر، كما زاد طول قاعدة العجلات بمقدار 9 سم، وهو ما ينعكس بشكل ملحوظ على الرحابة الداخلية وسعة حيز الأمتعة، التي وصلت إلى 380 لترا.

وتعتمد سيارة الجيل الرابع على العديد من التجهيزات الفائقة مثل كشافات ليد ضمن التجهيز القياسي، والمعدات الرقمية، التي تقدم بشكل اختياري، ووسائد هوائية تصل إلى تسع وحدات، مع باقة من الأنظمة المساعدة مثل مساعد أوتوماتيكي للحفاظ على مسافة الأمان وحارة السير.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة الجديدة مجموعة من المحركات، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 48 كيلووات/65 حصان إلى 110 كيلووات/150 حصان. وتنطلق أقوى النسخ بسرعة قصوى 225 كلم/س.

ومن المقرر أن تطرح سكودا سيارتها Fabia الجديدة في الأسواق خلال سبتمبر القادم، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.