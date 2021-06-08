سكودا تطلق نسخة رياضية من Enyaq الكهربائية

سكودا تطلق نسخة رياضية من Enyaq الكهربائية
صورة: د.ب.أ
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 03:00

أطلقت شركة سكودا النسخة الرياضية Sportline iV 80x من سيارتها Enyaq الكهربائية.

وأوضحت الشركة التشيكية أن السيارة الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، تتميز من خلال بعض الملامح التصميمية الجديدة، والعناصر المطلية باللون الأسود اللامع على الجسم ومجموعة التعليق الرياضي، التي ساعدت على خفض الهيكل حوالي 1 سم في الخلف و5ر1 سم في الأمام.

وتقف السيارة الجديدة على جنوط قياس 21 بوصة، كما تزداد جاذبيتها بالواجهة المعروفة باسم „Crystal Face“. وتعتمد السيارة على سواعد محركين كهربائيين بقوة 265 حصان/425 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وتبلغ السيارة مدى السير 500 كلم بفضل البطارية سعة 77 كيلووات ساعة، والتي يتم شحن 80% من سعتها في غضون 34 دقيقة تقريبا.

Enyaq السيارات الرياضية سيارة كهربائية شركة سكودا

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