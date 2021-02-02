سكومة يبدأ التأهيل البدني للعودة إلى تداريب الوداد

دخل أيوب سكومة، لاعب فريق الوداد الرياضي، الاثنين، مرحلة التأهيل البدني، بعد أن استكمل البرنامج العلاجي الذي وضعه طبيب الفريق “الأحمر” قبل قرابة الشهر من أجل ضمان الشفاء الكلي من الإصابة التي كان قد تعرض لها في عضلة الساق.

وعلمت “هسبورت” من مصادر مطلعة أن أيوب سكومة بدأ أمس برنامجا للتأهيل البدني من أجل تحضيره للانضمام إلى التدريبات العادية للمجموعة، علما أنه لم يتدرب رفقة الفريق منذ فترة طويلة؛ إذ يكتفي بحصص الترويض اليومية و”الجري الخفيف”.

ويرتقب أن يكون سكومة، حسب المصادر ذاتها، جاهزا للعودة للدفاع عن قميص الوداد بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وهي الفترة التي تلي عودة الفريق إلى المنافسات من خلال المباراة القوية المنتظرة أمام كايزر شيفس الجنوب إفريقي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في الـ12 أو الـ13 من فبراير الجاري بالدار البيضاء.

وكان غياب سكومة عن الفريق لفترة طويلة قد أسال مدادا كثيرا، قبل أن تتوصل “هسبورت” بتقرير طبيب مختص أكد وجود تمزق عضلي للاعب، كان سببا في منعه من الانتظام في تدريبات ومباريات الفريق الأول، منذ أول مباراة شارك فيها أمام يوسفية برشيد لحساب الجولة الأولى من البطولة الوطنية “إينوي”.