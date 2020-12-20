سلالة جديدة من الجائحة تثير مخاوف منظمة الصحة

دعت منظمة الصحية العالمية أعضاءها في أوروبا إلى “تعزيز قيودهم” على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر في المملكة المتحدة؛ كما أفاد الفرع الأوروبي للمنظمة وكالة فرانس برس الأحد.
وخارج الأراضي البريطانية، جرى تسجيل بضع حالات إصابة بالسلالة الجديدة، بينها تسع في الدنمارك وحالة في كل من هولندا وأستراليا، وفق منظمة الصحة العالمية التي أوصت أعضاءها بـ”توسيع (قدراتهم) على تحديد ماهية سلالة” الفيروس قبل الحصول على مزيد من المعلومات عن أخطارها.
وقررت دول أوروبية عدة، الأحد، تعليق الرحلات الآتية من المملكة المتحدة بعد اكتشاف هذه السلالة “الخارجة عن السيطرة”.
وتحدثت المنظمة عن “مؤشرات أولية تفيد بأن عدوى السلالة قد تكون أكبر”، فضلا عن أنها “قد تؤثر في فاعلية بعض أساليب التشخيص”، وأوضحت أنه “لا دليل على تبدل في خطورة المرض”، رغم أن هذا الموضوع مازال موضع أبحاث.
وقالت متحدثة باسم فرع المنظمة في أوروبا لفرانس برس إن المنظمة ستدلي بمزيد من المعلومات “حين تكون لديها رؤية أكثر وضوحا عن صفات هذه السلالة”.
وقالت المنظمة أيضا: “في أنحاء أوروبا، حيث تنتقل العدوى بشدة وعلى نطاق واسع، يتعيّن على الدول مضاعفة قيودها وإجراءاتها الوقائية”.
وعلى الصعيد العالمي، أوصت المنظمة “كل الدول بتعزيز قدراتها على تحديد سلالات فيروس سارس-كوف-2 حين يكون ذلك ممكنا، وتقاسم المعلومات على الصعيد الدولي، وخصوصا إذا تم تحديد الطفرات الإشكالية نفسها”.
وإضافة إلى الدول التي رصدت على أراضيها السلالة التي مصدرها المملكة المتحدة، “أبلغت دول عدة أخرى منظمة الصحة العالمية بوجود سلالات أخرى تتضمن بعض التغييرات الجينية للسلالة البريطانية”، وخصوصا طفرة تعرف باسم “ان501واي”.
ورأت جنوب إفريقيا، التي رصدت بدورها سلالة جديدة الجمعة، أن الطفرة المذكورة تشكل مصدرا لعدوى واسعة النطاق.
وأكدت المنظمة أن الدول “تجري أبحاثا إضافية من أجل فهم أفضل للعلاقة”.
السلامة … السلامة … مشينا فيها
هذه هي علامات السنة الجديدة؛ لكن الأمل يبقى دائما قائما
غانبقاو مقابلين غير هاد الأوبئة الله يستر تقهرنا لا خدمة لا ردمة خليونا نخدمو باراكا عيينا
دبا ملي قالن كورانا قربنا نتغلبو عليها و بانو لقحات الحمد الله ولا خرجنا الفروس فسلالة وحداخرة ادن كرونا مغديش تفاك معانة
كان هذا الخبر متوقع لم تعد هذه التوقعات تخفى على أحد
سبحان الله لقاولها التسمية دغيا يضهر ان هد المرض ومن ايتكره حسبنا الله ونعم الوكيل فيه لم يبلغ مبتغاه الاقتصادي بعد لذا وجب ابتكار اشياء ا خرى ترعب الانسانية
الله ياخد الحق فهد وسائل الإعلام التي تسوق للرعب
يا ربي تحفظنا و تحفظ سائر خلقك تا قلنا قربنا نتفكو ولكن الحمد لله على كل حال
هذا المسلسل ما غاديش يسالي خلاص
يا ربي يكون اللقاح كافي و فعال لهذا المصيبة الجديدة
يتحذثون عن سلالة جديدة بدون وصف الحالة المرضية للاشخاص المصابين بها وكيف هي حالتهم الصحية بعد مرور هذه الايام .هل هم في حالة مستقرة ام في حالة تدعو الى القلق !!؟؟؟؟
ربما هذه السلالة هي تطور لفيروس كوفيد 19
أخطأت منظمة الصحة حين قالت على الصعيد العالمي يجب على كل الدول تعزيز قدراتها على تحديد سلالات سارس كوف 2.بل يجب عليها أن تقول يجب على الدول الاوروبيه والأمريكية تعزيز قدراتها على تحديد سلالات كوف 2 أما الدول العربية والإسلامية عليها أن تتفرج فقط لانها لا تجيد إلا التفرج حتى نجد لها حلولاً ونعلمها ما معنى سارس كوف 2 ههههه
مع قرب رأس السنة لبدا من إبتكار جديد الكل يعرف خروج الناس الي الشاراع للإحتفلا كان عليهم ان يبتكرو هده الحيلة
هاد الفيروس إسمه نطنياهو ،زنقة زنقة، دار دار، بيت بيت، حتى يصلون إلى اهدافهم
دول اوروبا علقت رحلاتها من والى بريطانيا …وحنا قاليك كوضعوا اللمسات الاخيرة بمراكش باش يسقبلوا السياح الاجانب..مشينا فيها
هذشي نهار على نهار تيزيد ياكد على انه مجرد سياسة .
اللهم عافنا والأمة الإسلامية جمعاء وارفع عنا جميع الأوبئة يا رحمان يا رحيم يارب العالمين.
الحذر ثم الحذر، لا تخرجوا من منازلكم إﻵ لأسباب قاهرة. الفيروس المستجد لن يغادر كوكبنا قبل عام 2038، هذا ما قاله الناطق الرسمي باسم الفيروسات المستجدة التي عقدت قبل أيام اجتماعا داخل خلية لشخص في مكان ما في العالم
اللهم لطفك يا رب.اللهم إنا نعوذ بك من الأمراض والأسقام،لا منجي منها إلا أنت يارب العالمين
حبسو علينا سلوغية الأوبئة و الفيروسات معروفة بالتغيير الجيني و الطفرة الجينية راه ملي بدأ هاذا الوباء و هو في طفرة جينية لذلك الوباء لأفريقيا ليس كما في اوروبا و غيرها
ايوى مادخلو لنا الاجانب لي ظهرات عندهم هذ السلالة اللهم عافينا ماشي تحييو السياحة حتى تساهمو فسرعة انتشار الفيروس مادام سرعته فوق 70% الحذر تم الحذر لاطيحو فيما لايحمد عقباه بحال عطلة العيد كفانا ألم
يجب على المغرب حظر الرحلات الجوية من و إلى بريطانيا كخطوة استباقية للحفاظ على سلامة المواطنين