سلالة جديدة من كورونا تثير الخوف بالمملكة المتحدة

أعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، اليوم السبت، إعادة فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنجلترا، اعتبارا من يوم غد الأحد، ما يعني عدم إمكانية اجتماع العائلات خلال “عيد الميلاد”، في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات المنسوب إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون، في خطاب متلفز، إن “الحكومة ستعيد فرض الحجر المنزلي اعتبارا من الأحد في لندن وجنوب شرق إنجلترا”، مذكرا أن “العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر بسهولة أكبر بكثير”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن “النسخة الجديدة قد تكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 في المئة عن البديل القديم، النسخة الأصلية للمرض”، مضيفا “نظرا للأدلة التي نملكها عن السلالة الجديدة، يؤسفني القول إنه لن نخفف القيود في أعياد الميلاد، ولن تتمكن العائلات من الخروج في المنطقة الرابعة في لندن، بينما سنقيد الحركة والاجتماعات”.

جدير بالذكر أن بيانات رسمية أظهرت أن بريطانيا سجلت، اليوم السبت، 27052 حالة إصابة بفيروس كورونا، مقابل28507 من الحالات يوم أمس الجمعة، مع تسجيل 534 وفاة، بارتفاع بلغ 489 عن اليوم السابق.

وفي السياق ذاته، قال كريس ويتي، أكبر مسؤول طبي في إنجلترا، السبت، إن “سلالة جديدة من كوفيد-19 اكتشفت في المملكة المتحدة يمكن أن تنتشر بوتيرة أسرع”.