سلطات إقليم ميدلت تنقذ حاملا من حصار الثلوج

تمكنت فرقة مختلطة، مكونة من السلطة المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية بإقليم ميدلت، من إنقاذ سيدة حامل تقطن بدوار آيت امحمد، التابع إداريا لجماعة تيزي نغشو، ونقلها إلى المستشفى المحلي بمدينة بومية، حيث وضعت مولودها الذي كان في صحة جيدة.

وحسب المعلومات التي وفرها مصدر من السلطة المحلية، فإن الحامل فاجأها المخاض، مساء الخميس، فتم الاتصال بسيارة الإسعاف لنقلها إلى المستشفى، إلا أن علو الثلوج حال دون الوصول إليها في أسرع وقت.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه بتعليمات من عامل الإقليم، تم تسخير مجموعة من الآليات ودراجة ثلجية تابعة لجهاز الدرك الملكي من أجل الوصول إلى مكان الحامل، موضحا أن علو الثلوج بلغ في المنطقة مترين، مما تسبب في ارتباك كبير لفرق التدخل.

وأضاف أن الحامل تم الوصول إليها في الساعات الأولى من صباح الجمعة، ونقلها على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي بمدينة بومية، حيث وضعت مولودها تحت المراقبة الطبية، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للأم والوليد جيدة.

وطالب المسؤول ذاته جميع النساء الحوامل القاطنات بالمناطق الجبلية، خاصة اللواتي اقترب موعد وضعهن، أن يلتحقن بدور الأمومة بالإقليم لحماية أرواحهن وضمان سلامة أبنائهن المواليد، مشيرا إلى أن كل إهمال يمكن أن يكون سببا في وفاتهن.