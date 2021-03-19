سلطات الدار البيضاء تشرع في إصلاح الطرقات

شرعت السلطات على مستوى مختلف مقاطعات الدار البيضاء في إصلاحات على مستوى الطرقات، وذلك بعدما عبر المواطنون عن امتعاضهم الشديد من انتشار الحفر بمختلف الشوارع.
ووجد مسؤولو الدار البيضاء أنفسهم في موقف حرج بعد تزايد شكاوى البيضاويين من تدهور البنية التحتية، وتحول معظم الشوارع إلى حفر كبيرة تعرقل حركة السير وتتسبب في أعطاب للعربات وفي حوادث السير.
وبدأت بعض الشوارع تعرف هذه الأيام أشغال الصيانة وإعادة التأهيل، بما فيها الشوارع التي تحسب على مناطق راقية بالدار البيضاء.
وفرض الضغط والتنديد من لدن المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لم يتوقفوا عن فضح الشوارع المهترئة بنشر صور للحفر التي تعتريها، تحرك السلطات بالدار البيضاء قصد ترميمها.
وعلى الرغم من تنويه مواطنين بهذا التفاعل مع مطالبهم، إلا أن فعاليات مدنية شددت على ضرورة الوقوف على هذه الأشغال ومراقبتها حتى لا تتحول إلى “ترقيع” للشوارع بغية إسكات الساكنة.
وأضحت حالة الشبكة الطرقية بالعاصمة الاقتصادية في الفترة الأخيرة تشكل خطرا على حياة المواطنين، وكذا على العربات التي يستعملونها، الشيء الذي أثار امتعاض البيضاويين.
وشدد مواطنون تحدثوا في وقت سابق لجريدة هـسبريس الإلكترونية على أن ما تعرفه الشوارع من حفر يسيء إلى المسعى الذي يرغب ملك البلاد بتحقيقه، المتمثل في جعل الدار البيضاء قطبا ماليا، كما يكشف سوء التدبير وغياب المراقبة من لدن المجلس الجماعي.
وساهمت الأمطار الأخيرة التي شهدتها الدار البيضاء، وعجز شركة ليديك على مواجهة المياه المتدفقة، إلى جانب غياب المراقبة الخاصة بالطرق التي تشرف على إنجازها بعض المقاولات، في كشف ضعف البنية التحتية؛ إذ تحولت معظم الطرقات بالمدينة إلى حفر تشكل خطرا كبيرا على مستعمليها.
السلام الخوت دعيو معانا الله يجيب العفو لطريق الرحمة
لا استغراب، مع اقتراب الانتخابات يستوجب الامر الترقيع لايهام المواطن …
لو كانت السلطات يهمها ترميم واصلاح الطرقات لرممتها قبل ان تدفعها الشكايات والتنديدات الى ذالك، الان سترقعها لاسكات الاصوات المنددة عاما كاملا حتى حلول فصل الشتاء المقبل وتعود الحفر والشكايات من جديد لتعود معها الترقيعات مرة اخرى وهكذا دواليك ما دام ليس الوازع الوطني والديني هما من يدفعان السلطات الى التحرك.
اللي خاصكم تعرفو منين ماكيناش برامج الأحزاب فالحملات الإنتخابية و المحاسبة ديالها بعد نجاحها أي الأحزاب حول ما تم تنفيذه على أرض الواقع من تلك البرامج فلا شيء سيتغير و الدليل هو مثل هات الحملات الترقيعية من الزفت و التزفات مع إقتراب الإنتخابات و كما يقال بالعامية(( هاد الزفت طلع لينا فراسنا )) يعني بالزفت الأحزاب و السياسة و السياسيين
لاهي غير كازا؟ ريحة الانتخابات بدات تعطي عاود
قربت الانتخابات خصهوم ابينو الحنة ديال رجليهوم ماشي اديهوم. الله انعل لمكايحشامش وزيدنا عليهوم لاننا حنا لكنصوتو عليهوم.
بغيتو تگولو ترقيع الطرقات زعما ، ماشي إصلاح .!!
الأمور واضحة السبب هو إقتراب الإنتخابات و ليس ضغط الناس على مواقع التواصل
باش يكونوا المنازل و الطرقان مزيانين بحال في اوروبا، علاش المغاربة كيصنعوا الطراكسات و البلدوزيرات و الجرافات و الدكاكات و الرافعات و الكميوات و التراكتورات و الماكينات ديال الكياس و الاسمنت و الزفت و علاش المغاربة كيصنعوا البلاستيك او البشكليتة؟ و باش نسربيوا في البناء و الطرقان، علاش العطاشة و الخدامة ديال البناء قراوا الماط و الفيزيك و الشيمي و الهندسة و الجيولوجية و عندهوم تكوين مزيان في استعمال الآلات؟ و راه المهندسين و المعماريين و المسؤولين ماشي غير كيغشوا، و لكن مكيعرفوش كيفاش وخا عندهوم حسن النية و وخا عندهوم الفلوس، ماكافيينش!
هادوك لي كيستوردوا السيارات،خاص كل واحد يستورد معاه كيلومتر ديال الطريق مزفتة و ميترو ديال القنطرة و ميترو ديال الانفاق و 10 علامات السير و الدولة تستورد العمارات من اليابان… ماشي الف مغربي خدام 6 ايام في الاسبوع على مدار السنة باش ينتج كمية من ماطيشة او الليمون لي يالله كنستوردو بها سيارة خفيفة او 10 ديال التليفونات صنعهم اوروبي او صيني واحد في ظرف يوم عمل!