"الطوارئ الصحية" تمنع مظاهرة "دعم فلسطين"

أفادت السلطات المحلية لولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة بأنه تم تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي منسوبة إلى ما تسمى “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، تدعو من خلالها إلى تنظيم مظاهرة بالشارع العام يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 على الساعة الخامسة مساء أمام البرلمان.

وأعلنت السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا-كوفيد19، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 أبريل 2021.