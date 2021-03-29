"الطوارئ الصحية" تمنع مظاهرة "دعم فلسطين"

أفادت السلطات المحلية لولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة بأنه تم تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي منسوبة إلى ما تسمى “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، تدعو من خلالها إلى تنظيم مظاهرة بالشارع العام يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 على الساعة الخامسة مساء أمام البرلمان.
وأعلنت السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا-كوفيد19، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 أبريل 2021.
انه قمة العبث البارحة يتم السماح بتجمهر الاف المشجعين والمحتجين على مسير فريق رياضي بالبيضاء بدون اي اجراءات احترازية وبمباركة السلطات المحلية… واليوم يتم منع حوالي بضع العشرات من الوقفة التضامنية مع فلسطين المحتلة من طرف المغتصب الصهيوني الذي اخترق المخزنية واصبح في تناغم تطبيعي ينسق معها
ضد محاصرة الشرفاء…!؟!
كان عليكم الخروج تضامنا مع الأساتذة ضحايا العنف والتعاقد أما الشعب الفلسطيني احسن بكثير من الشعوب العربية على الأقل صفر أمية ولو كانوا مستقلين لكانت لدعم نسبة الأمية أكثر من المثقفين
حسب رأيي المتواضع هناك جهة ما تحرك هاته للانتفاضة .للجمهور .الغير الواعي بالعواقب .والجمهور لن يستفيد اي شيء بل الذين في الكواليس،هم .من يستفيدوا اذا حصل لا قدرالله الاستقالة الجماعية .
وريه وريه وإلاعمى سير وخليه .
عاش الملك
وهداك التجمع الرجاوي الحاشد يوم أمس بالدار البيضاء ماكانتش عليه الطوارئ الصحية يادولة القمع
جمهور الرجاء قرروا التجمع أمام ملعب الوازيس. قالت لهم الداخلية لا. فاجتمعوا في اليوم الموعود ولم تستطع مصالح الأمن الاقتراب منهم او تفريفهم. و نظموا وقفتهم بكل حرية.. وأما وقفة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني فهي ممنوعة لأنها خرق لقانون الطوارئ..
شعار بال لم يعد مقنعا لاي احد . شعرات فارغة لا قيمة لها وولى زمنها في وثقت اصبحنا فيه نراقب تطبيق نظام عالمي جديد .
من يريد تحرير فلسطين فعليه بالافعال وليس الاقوال . فالشعارات نرددها منذ زمن ولم نفعل شيئا على ارض الواقع . العالم تحركه المصالح وليس العواطف . العالم يتغير بسرعة وعقول اليساريين العرب بقيت بلا تغيير متشبثة بشعارات الحرب الباردة وفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية .
من اللخر للي بغا ادعم فلسطين امشي احررها ويحارب اسرائيل ماشي ابقا مصدعنا بالاحتجاجات والشعارات الي مابقاتش كاتقنع حتى الاطفال الرضع .
صحتنا أولى لنا من كل شيء ولهذا يجب منع كل التجمعات كيفما كان سببها ودوافعها بل الرجوع إلى الحجر الصحي الشامل كما كان الحال عليه في رمضان من السنة الماضية وكما فعلت جل الدول الأوربية لاسيما كورونا المستجد لا يرحم كل صغير وكبير ومدينة الداخلة خير دليل على ذلك….
personne ne connait la verite sur les palestiniens sauf nous les marocains qui resident aux usa ,de ma part qu,ils aillent au diable,,,,vous avez oublier la sorciere de hanan Aachraoui qu est ce qu,elle a dit a propos du sahara,il y,a des marocains qui n,ont aucune degnite,,, pourquoi les palestiniens ne sortent pas contre le polisario et contre les ennemies du maroc,,,,,,,,en tant que marocain et citoyen americain ,,vive le maroc,vive les USA et vive les juifs marocains.
فلسطين لا تحتاج لمثل هؤلاء الفاشلين في حياتهم
فلسطين لها شعبها ورجالاتها وهم أدرى بشعابها
أما باش يجي واحد تاجر مواقف ويعرقل حركة السير وتعطيل مصالح المواطنين من أجل قضية لا ناقة ولا جمل فيها للمواطن المغربي فذالك ليس سوى مزايدات تافهة وبرامج غبية هدفها هو التشويش والبلبلة على البلاد
كل إعلاميي فلسطين ونخبها ومثقفيها وحتى شعبها أصبح يعي بأن إسرائيل واقع متجدر يستحيل إقلاعه من المنطقة، فلماذا تصرون أنتم أيها الفاشلين على المتاجرة في موضوع فلسطين ؟
هل تضن بأنك بمجدر ما ترفع عقيرتك وتصدح بشعاراتك المتهالكة القديمة وتملأ الفضاء صرخ وعويل ورفع خرقات مكتوب عليها كلمات مجترة، أنك ستحرر فلسطين أو أن قيمتك وأسهمك “النضالية” سترتفع عندنا كشعب ؟
لا طبعا أنت تعرف كل ما ذكرته أعلاه، لكنك تصر على التشويش وخلق لبلبلة وملأ الشارع وتعطيل مآرب المواطنين فقط من اجل المزايدة وليس غير المزايدة التي كيف ما كان الحال لن تربح منها أي شيئ ولن تساهم في تحسين أوضاعك البئيسة.
جمهور الرجاء البيضاوي جمهور الرجاء البيضاوي ………
هؤلاء الناس حقا فقدوا البوصلة ما بقا ما يتقال. في 2021 ومازال بعض الناس يقومون بمظاهرات نصرة فلسطين التي اقرها حزب البعث إبان ماض سحيق يطالب بالعروبة هه. دولة وشعب قررنا التطبيع ليس بالضرورة مع كل مواطني اسرائيل بل مع اخواننا اليهود المغاربة باسرائيل. وعندما تتكلم عن دولة اسرائيل فانت تتكلم عن دولة قوامها مواطنون مغاربة هاجروا او هجروا كما تريد
التظاهر مسموح لجمهور الكرة بمقتضى قانون و مرسوم ولد زروال؛ التظاهر ممنوع لدعم فلسطين و لإحياء يوم الأرض بمقتضى قانون و مرسوم الطوارئ التطبيعية الصادر عن السفير الإسرائيلي! إحياء يوم الأرض أصبح جريمة و معاداة للشامية!
قمت التخلف و العبت . من يريد دعم فليسطين فل يدهب اليها . اشم ر اءحة الخيانة . كل يوم مضاهر في هذا التوقيت بالذات . لمذا لم تنضمو مضاهرة لدعم فلاحي العرجة ؟ قبح الله سعيكم . اهي الانتخابات ؟ ام دولارات تضخ من الخارج
حتى يكونو الفلسطنيين دارو مضاهرة على قبل الصحراء المغربية الله يعطني وجهم داخلت عليكم بالله واش الفلسطنيين حاسين بيكم يخرجو يديرو مضاهرة على قبل العرجات او على قبل الصحراء المغربية اشمن فلسطين او لا زبل
* في أي دولة غربية ، إختلاف الرأي دائماً حاضر عندهم ، فيه رحمةً لهم .
لن يؤيدوك كلهم كي لا تبتلعهم . و لن يعارضوك كلهم كي لا تفر من بين
أيديهم إلى جهة أخرى .
* الآن ، أنا مع التطبيع ، و حسب رأيي أرى فيه مصلحة بلادي ،
(و قد أكون مخطئاً)، و لكني لن أعترض عمن يخالفني الرأي ،
(و قد يكون مصيباً) . ليس ضرورياً أن يكون إجماع ، فهو ليس
في صالحنا .
تحرير المسجد الاقصى وما حوله مسؤؤلية الدول الإسلامية كل حسب موقعه وامكانياته المادية والعسكرية اما الوقفات فتبقى رمزية ولن تغير من الواقع شيئا
الإخوان هل يمكن لأحدكم ان يخبرنا بموقف منظمة التحرير الفلسطينية من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية . اللي بغا يحرر فلسطين راه ماشي بالمسيرات و الشعارات الخاوية يمشي حررها الى كان سيدي و مولاي ماشي بلا بلا
وسيرو تكمشو في ديوركوم… ساندو انتوما الفلسطينيين وهوما يساندو البوليزا.. منطق جميل هذا الذي تنطقون به.
كلنا مع فلسطين ،لكن مصلحة البلاد فوق جميع الإعتبارات،
LES PALESTINIENS NE MERITENT PAS L APPUI DES MAROCAINS
LES PALESTINIE NS SONT DES INGRATS TEL QUE YASSIR ARAFAT LA SORCIERE AL AACHRAOUI QUI SONT CONTRE NOTRE INTEGRITE
DU SAHARA MAROCAIN
LES PALESTINIENS ENTRETIENT DES RELATIONS AVEC ISRAEL ET LE MAROC DOIT RENFORCER D AVANTAGE SES RELATIONS STRATEGIQUES AVEC ISRAEL DONT 20 POUR 100 DES HABITANTS D ISRAEL SONT DES JUIFS MAROCAINS
QUI SONT RECONNAISSANT DE LEUR PAYS MIEUX QUE CERTAINS INGRATS MAROCAINS VIVANT AU MAROC ET QUI SONT HOSTILES AU BIEN DE LEUR PAYS
UN JUIF MAROCO ISRAELIEN EST MIEUX QU UN HARKI ALGERIEN
DEUXIEME 2 EME FRANCAISSE
Ce sont des gens qui veulent collecter des voix avant les élections l accord avec Israël est ancien depuis
? 4mois ou il dormait avant