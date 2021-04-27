سلطات الرباط تمنع وقفة احتجاجية أمام البرلمان

أعلنت السلطات المحلية التابعة لولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، عن قرارها بمنع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام “لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين”.

ويأتي هذا القرار، وفقا لبلاغ للولاية، “إثر تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 على الساعة الرابعة والنصف عصرا، أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط”.

وإذ تؤكد سلطات ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة، على ضرورة التزام الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية بقرار المنع، مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك، يضيف البلاغ، “فإنها تشدد على حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن”.