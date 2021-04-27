سلطات الرباط تمنع وقفة احتجاجية أمام البرلمان

أعلنت السلطات المحلية التابعة لولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، عن قرارها بمنع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام “لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين”.
ويأتي هذا القرار، وفقا لبلاغ للولاية، “إثر تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 على الساعة الرابعة والنصف عصرا، أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط”.
وإذ تؤكد سلطات ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة، على ضرورة التزام الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية بقرار المنع، مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك، يضيف البلاغ، “فإنها تشدد على حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن”.
سي اليعقوبي قرارك على رأسي، وكل التقدير والاحترام للسيد والي صاحب الجلالة، والسلطة العمومية لها كامل الحق في حفظ النظام العام على المستوى المحلي كما تنص على ذلك القوانين، لكن سامحني هذه المرة، اليوم سأطبق روح القانون، وسأكون أول الحاضرين للوقفة قبل الجميع، ويشهد الله على سريرتي وصدق نيتي، هذا ليس تمردا على القوانين، ولا رغبة لي في خرق قانون الطوارئ، ولكن أحيانا نطبق روح القانون، هذه القدس وليست أي مدينة أخرى، وملكنا رئيس لجنة القدس والمكلف بحمايتها، وهذه المدينة أيضا تشهد حالة طوارئ صحية ومع ذلك يصر المحتل على انتهاك ثاني القبلتين وثالث الحرمين الشريفين…
لا مشكلة عندي في أن تطبق القوة العمومية القانون، ويبقى لها كامل التقدير في اتخاذ ما يناسب من إجراءات ولن أعارض هذا حتى لو مسني بشكل مباشر..
هذه فلسطين ومستعد لأضحي بروحي من أجلها.
وبه وجب الإعلام والسلام.