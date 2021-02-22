سلطات السعودية تغلق 17 مسجدا في 6 مناطق

سلطات السعودية تغلق 17 مسجدا في 6 مناطق
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 22 فبراير 2021 - 17:50

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، اليوم الإثنين، إغلاق 17 مسجدًا مؤقتا بـ6 مناطق في المملكة بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ليصل مجموع ما تم إغلاقه 125 مسجدا، وذلك خلال 15 يومًا.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في بيان لها اليوم أنه “تم فتح 105 مسجدا بعد الانتهاء من التعقيم ليبقى 20 مسجدا فقط مغلقا”.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية حرصت على تطبيق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية كافة في مقار العمل؛ حيث اشترطت على مراجعي ديوان الوزارة وفروعها حجز موعد، بجانب توفير خدمة “تواصل” عبر بوابة الوزارة الرقمية، وتفعيل الخدمات الإلكترونية لإنهاء المعاملات “عن بعد”.

إغلاق المساجد التعقيم الشؤون الإسلامية السعودية فيروس كورونا

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