سلطات المضيق تمنع وقفة احتجاجية بالفنيدق

أوردت عمالة المضيق الفنيدق أن عددا من الأشخاص قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية غير مرخصة، مساء الجمعة، في خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وذلك بشارع محمد الخامس بمدينة الفنيدق، مع تعمدهم قطع الطريق العام.

وأضاف بلاغ صادر عن العمالة، توصلت به هسبريس، أن القوات العمومية اضطرت للتدخل في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لفض هذا التجمهر، موردا قيام بعض المحتجين برشق أفراد القوات العمومية بالحجارة، الشيء الذي أدى إلى إصابة 6 عناصر من القوات العمومية تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم نقل 10 أشخاص إلى المستشفى أيضا، على إثر تسجيل حالات إغماء نتيجة التدافع وسط المحتجين.

وقد تم فتح بحث قضائي معمق بخصوص هذه الأحداث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد المسؤوليات وتقديم المخالفين أمام أنظار القضاء.