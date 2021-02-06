سلطات المضيق تمنع وقفة احتجاجية بالفنيدق

أوردت عمالة المضيق الفنيدق أن عددا من الأشخاص قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية غير مرخصة، مساء الجمعة، في خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وذلك بشارع محمد الخامس بمدينة الفنيدق، مع تعمدهم قطع الطريق العام.
وأضاف بلاغ صادر عن العمالة، توصلت به هسبريس، أن القوات العمومية اضطرت للتدخل في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لفض هذا التجمهر، موردا قيام بعض المحتجين برشق أفراد القوات العمومية بالحجارة، الشيء الذي أدى إلى إصابة 6 عناصر من القوات العمومية تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم نقل 10 أشخاص إلى المستشفى أيضا، على إثر تسجيل حالات إغماء نتيجة التدافع وسط المحتجين.
وقد تم فتح بحث قضائي معمق بخصوص هذه الأحداث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد المسؤوليات وتقديم المخالفين أمام أنظار القضاء.
على السلطات العمومية ان تتعامل بذكاء مع أي وقفة او احتجاج ولو غير مرخص له. . فخطأ بسيط سيكون مقابله إلغاء بايدن لقرار ترامب بخصوص الصحراء.. لأن الدبلوماسية الجزائرية في تواصل دائم مع أعضاء من الحزب الديمقراطي.
انه الحنين الي زمن العبودية وحمل الاكياس المليئة بالمنتوجات الاسبانية. والهرولة بها الي داخل المغرب. وكان الدنيا سوف تفني قريبا. فتح المعابر يعني استسلام المغرب امام جار لايصنع اي شيء له قيمة.
الناس ما لفات ما تاكل حشومة هذشي و عار سديت عليهم كلشي الناس تم تتموت عرق بعرق حذاري حذاري الظغط يولد الإنفجار
السؤال المطروح كيف تزامن الاضراب مع دعوة سلطات مليلية وسبة المحتلتين الى حمل السلاح ضد المغرب لفتح ممرات التهريب هادا من جهة ومن جهة تانية كيف تصادف دالك مع الاضرابات في الجزائر التي داىما تدس عناصر لها لزعزة استقرار المغرب لان الشمال اقرب نقطة الى جارة السوء
هذا هو ملخص الكلام لماذا لم تتطرقوا الى سبب الاحتجاج ومطالب سكان المنطقة وما يعانوه من تهميش وبطالة وجحيم في حين المسؤولين يعيشون في رغد ونعيم ام حتى هم غادي نقولوا عليهم خونة وممولون من الخارج
ولفوا التهريب والربح السريع ،لايهمم تدمير اقتصاد البلد
لقد تم تدمير إقتصاد تلك المنطقة عن طريق غلق معبر سبتة .الذي كان مصدر رزق الوحيدلمئات الألاف من السكان .أنا لست مع فتح المعبر أو غلقه فالدولة تبحث عن مصلحتها أولا وأخيرا .كان يجب إيجاد بديل مناسب يضمن عيش وكرامة المتضررين من الإغلاق .ثم يأتي الإغلاق بعده .إذ بهم يتركونهم للمجهول
هؤلاء الناس و غيرهم من ابناء الشمال يعيشون ظروفا قاسية و مزرية بعد اغلاق معبر سبتة ..
اغلقتموه ايها المسؤولون لكن ماهو البديل ؟؟
كيف سيعيش هؤلاء الناس ؟؟؟؟؟
ام انتم نائمون في فيلاتكم و الرصيد كل شهر يملئ بالملايين من اموال الشعب ..
اتمنى فتح المعبر فكل أسر تطون المضيف الفنيدق و النواحي تعاني بشدة
هده الاجراءات الغير مفهومة هية الي خلات الناس تفقد الصبر راه الناس مرتبط رزقها في المساء،الى الحكومة محشماتش راه المغرب كامل غدي انتافض،
لازم الدولة بكل مكوناتها التخفيف من الاضرار الناجمة عن اغلاق سبتة نحن مع اغلاق التغر مع حماية الاقتصاد الوطني من التهريب لاكن نحن كذالك مع خلق دينامية اقتصادية بديلة للنمط الاقتصادي السابق مع الاسراع
هؤلاء أناس ضاق بهم العيش وصبروا أكثر من عام على الحصار المضروب عليهم .وطرقوا كثير من الأبواب ومنها باب رئاسة الحكومة. وباعوا أثاث منازلهم فلما لم يلتفت إليهم أحد خرجوا للإحتجاج .والإحتجاج وإيصال صوت المظلومية حق وأمر مشروع.وأتمنى ألا يتم نعتهم بالخيانة .وتحية لكل من تجري في عروقه دماء الوطنية الحقة.
ومذا عن حق التضاهر صافي دمستوه
خطاب متكرر دائما يكون فيه الشعب هو الخاطئ..
سئمنا
حال مدينة الفنيدق او اقليم تطوان عموما بالنسبة للحالة الاجتماعية للساكنة قد اصبح منعدما حكم انهم اقفلوا على المنطقة ككل باب الاسترزاق وعدم تفكير المسؤولين في البديل و الان اصبحت الساكنة مقبلة على سكتة اقتصادية اما اصحاب القرار فقد اصبحت سلع سبتة تدخل على ميناء طنجة بطرق شبه قانونية و تصل الى المواطن بثمن ضعفين او ثلاث اضعاف بمقارنة بأثمنة عندما كانت تباع في باب سبتة و الفرق هو انه في الاول كانت تعيش اكثر من ثلاث آلاف اسرة و المدينة كان فيها رواج و لان قد اصبحت في اليد الغني ليغتني اكثر و للفقير قوارب الموت انقذو تطوان و المضيق و الفنيدق و مارتيل قبل فوات الاوان
الناس فالفنيدق ليس لهم سوى التهريب المعيشي وفصل الصيف .لا مصانع ولا شركات وباهم يحزنون .أغلقت أبواب الديوانة وعم الكساد والبطالة فالمدينة .على الدولة إيجاد حلول لهده المدينة الرائعة قضية فيها تلات سنوات فعلا مدينة جميلة إنما تفتقر لتنمية .
المسؤول عن هده الاعمال
هم الولات و العمال و من يحكم فعليا المغرب
الذين يقررون مصير الاف الاسر باغلاق معابر التهريب قبل احتوائهم بعمل و شغل يحفظ كرامتهم الانسانية
اعتقد ان قرار الاغلاق هو لدعم المنتوج الوطني المصنع في كازا و تجويع باقي مناطق الشمال المتضررة من الاغلاق
المنتوج الوطني تملكه الهولدينغ الملكية و اصحاب الرؤوس الكبيرة في الدولة
يقررون ما يشاؤون ليحمو مصالحهم رغم تضاربها مع مصلحة الشعب
لكم الله يا اهل الشمال