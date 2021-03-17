سلطات جهة الدار البيضاء تسمح بفتح الحمامات

تنفس أرباب الحمامات والمواطنون على مستوى الدار البيضاء وبعض العمالات المجاورة لها الصعداء، بعدما تم السماح للحمامات بفتح أبوابها.
وبعد طول مدة الإغلاق التي دامت زهاء عام، سمحت السلطات بعمالة الدار البيضاء وعمالة برشيد والنواصر للحمامات باستئناف عملها.
وأكد مصدر من الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات بالمغرب أن قرارا صدر بفتح الحمامات على مستوى عمالات جهة الدار البيضاء سطات.
وفي هذا السياق، نشرت الجامعة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدوينة قالت فيها: “اليوم يوم عيد لإخواننا أرباب حمامات الدار البيضاء ومستخدميهم”.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن أرباب الحمامات على مستوى مدينة برشيد شرعوا في الاستعداد لاستئناف العمل، وذلك عن طريق تنظيف الحمامات وتجهيزها وتوفير المواد اللازمة لها.
وبخصوص مدينة المحمدية، أكد مصدر من السلطات أنها لم تتلق أي قرار بعد من السلطات الولائية بجهة الدار البيضاء سطات بخصوص فتح الحمامات.
وعبر العديد من المهنيين والمواطنين على مستوى الدار البيضاء عن غضبهم لاستمرار إغلاق الحمامات، ونظموا احتجاجات عديدة يطالبون من خلالها السلطات الحكومية وولاية الجهة بالسماح بإعادة فتحها نظرا للمعاناة التي تكبدوها جراء هذه الفترة الطويلة من الإغلاق.
وشهدت عمالة بنسليمان، التابعة للجهة، خلال الأسابيع الماضية، نزوحا كبيرا إليها من المواطنين الراغبين في الاستحمام، وذلك بعدما تم السماح بفتح الحمامات فيها.
اللهم لك الحمد عيينا و الله، أنا يا الله ولدت شبعنا غي برد بغيينا نسخنو عظيماتنا
اوا على سلمة مدينة الدار البيضاء
التعايش هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة هذه الاقتصادية الخانق اللتي اصبح يعيشها اغلب المواطنين.بادرة طيبةة في انتظار باقي قرارات التخفيف لان الوقت وقفات في اغلب القطاعات.
نتمنى ذالك ان شاء الله، راه تقهرنا بالعومان في الدار.
سخنوية الاردن بدات تعطي اكلها ……..
خبر يفرح! و أخيرا بعد غياب طويل أستطيع أن أستمع لعضيماتي!
واش كاين شي خبار على صلاة التراويح في شهر رمضان
بصحة تحمحيمة مسبقا………………….
الله على سلامتنا و اخيرا كانو الناس كينتقلو لمدن اخرى على قبل الحمام دابا وفرو علينا السفر
وماذا بخصوص ساعات العمل….. هل سيكون من 6 صباحا حتى 8 مساءا ؟
واش عندكم يقين رحنا فرحنا عندكم في العشية تقولو الخبر مفبرك مهم ااحمام عاد كجينا بحال العيد غدا
هرمنا…… من اجل هذه اللحظة التاريخية
الله يحسن عوان الخدام مسكين اوا غايحلو الخميس
الجمعة والسبت والأحد غايعمرو
الاتنين ارتفاع عدد الحالات التلاتاء …..
على سلطة تحمل مسوؤليتها امام هذه سلالة الجديدة اغالب دول حدرت من موجة ثالثة وعلينا اتخاد جميع اجراءات اللازمة لتفادي الاسواء
نهار تسمع تعليق الرحلات الجوية، النهار اللي بعدو تمديد الإغلاق الليلي، النهار الثالث فتح الحمامات، النهار الرابع بيع القنب الهندي
فهم تسطى
نعم لفتح الحمامات لكن يجب توخي الحذر . عدد المستحمين يجب ان يكون محدودا . حذاري ثم حذاري !!!
وبصحة تحمحيمة مصبقا الله على رحا