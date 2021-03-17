سلطات جهة الدار البيضاء تسمح بفتح الحمامات

سلطات جهة الدار البيضاء تسمح بفتح الحمامات
صورة: هسبريس
الأربعاء 17 مارس 2021 - 16:16

تنفس أرباب الحمامات والمواطنون على مستوى الدار البيضاء وبعض العمالات المجاورة لها الصعداء، بعدما تم السماح للحمامات بفتح أبوابها.

وبعد طول مدة الإغلاق التي دامت زهاء عام، سمحت السلطات بعمالة الدار البيضاء وعمالة برشيد والنواصر للحمامات باستئناف عملها.

وأكد مصدر من الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات بالمغرب أن قرارا صدر بفتح الحمامات على مستوى عمالات جهة الدار البيضاء سطات.

وفي هذا السياق، نشرت الجامعة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدوينة قالت فيها: “اليوم يوم عيد لإخواننا أرباب حمامات الدار البيضاء ومستخدميهم”.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن أرباب الحمامات على مستوى مدينة برشيد شرعوا في الاستعداد لاستئناف العمل، وذلك عن طريق تنظيف الحمامات وتجهيزها وتوفير المواد اللازمة لها.

وبخصوص مدينة المحمدية، أكد مصدر من السلطات أنها لم تتلق أي قرار بعد من السلطات الولائية بجهة الدار البيضاء سطات بخصوص فتح الحمامات.

وعبر العديد من المهنيين والمواطنين على مستوى الدار البيضاء عن غضبهم لاستمرار إغلاق الحمامات، ونظموا احتجاجات عديدة يطالبون من خلالها السلطات الحكومية وولاية الجهة بالسماح بإعادة فتحها نظرا للمعاناة التي تكبدوها جراء هذه الفترة الطويلة من الإغلاق.

وشهدت عمالة بنسليمان، التابعة للجهة، خلال الأسابيع الماضية، نزوحا كبيرا إليها من المواطنين الراغبين في الاستحمام، وذلك بعدما تم السماح بفتح الحمامات فيها.

الحمامات الدار البيضاء المستخدمين فتح

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‫تعليقات الزوار

17
  • امال
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 16:19

    اللهم لك الحمد عيينا و الله، أنا يا الله ولدت شبعنا غي برد بغيينا نسخنو عظيماتنا

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  • أيوب
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 16:24

    اوا على سلمة مدينة الدار البيضاء

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  • الهادي
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 16:27

    التعايش هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة هذه الاقتصادية الخانق اللتي اصبح يعيشها اغلب المواطنين.بادرة طيبةة في انتظار باقي قرارات التخفيف لان الوقت وقفات في اغلب القطاعات.

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  • Mustapha
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 16:27

    نتمنى ذالك ان شاء الله، راه تقهرنا بالعومان في الدار.

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  • الصراحة على عين ميكا
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 16:28

    سخنوية الاردن بدات تعطي اكلها ……..

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  • الله أكبر!
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 16:30

    خبر يفرح! و أخيرا بعد غياب طويل أستطيع أن أستمع لعضيماتي!

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  • عبد الواحد
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 16:32

    واش كاين شي خبار على صلاة التراويح في شهر رمضان

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  • miloud
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 16:32

    بصحة تحمحيمة مسبقا………………….

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  • مواطنة
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 16:40

    الله على سلامتنا و اخيرا كانو الناس كينتقلو لمدن اخرى على قبل الحمام دابا وفرو علينا السفر

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  • مواطن من المغرب
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 16:46

    وماذا بخصوص ساعات العمل….. هل سيكون من 6 صباحا حتى 8 مساءا ؟

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  • لحسن
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 16:48

    واش عندكم يقين رحنا فرحنا عندكم في العشية تقولو الخبر مفبرك مهم ااحمام عاد كجينا بحال العيد غدا

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  • adil
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 16:49

    هرمنا…… من اجل هذه اللحظة التاريخية

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  • amazigh
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 16:54

    الله يحسن عوان الخدام مسكين اوا غايحلو الخميس
    الجمعة والسبت والأحد غايعمرو
    الاتنين ارتفاع عدد الحالات التلاتاء …..

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  • casawi
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 17:00

    على سلطة تحمل مسوؤليتها امام هذه سلالة الجديدة اغالب دول حدرت من موجة ثالثة وعلينا اتخاد جميع اجراءات اللازمة لتفادي الاسواء

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  • متتبع
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 17:05

    نهار تسمع تعليق الرحلات الجوية، النهار اللي بعدو تمديد الإغلاق الليلي، النهار الثالث فتح الحمامات، النهار الرابع بيع القنب الهندي
    فهم تسطى

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  • رأي
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 17:07

    نعم لفتح الحمامات لكن يجب توخي الحذر . عدد المستحمين يجب ان يكون محدودا . حذاري ثم حذاري !!!

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  • هشام
    الأربعاء 17 مارس 2021 - 17:10

    وبصحة تحمحيمة مصبقا الله على رحا

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