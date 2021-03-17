سلطات جهة الدار البيضاء تسمح بفتح الحمامات

تنفس أرباب الحمامات والمواطنون على مستوى الدار البيضاء وبعض العمالات المجاورة لها الصعداء، بعدما تم السماح للحمامات بفتح أبوابها.

وبعد طول مدة الإغلاق التي دامت زهاء عام، سمحت السلطات بعمالة الدار البيضاء وعمالة برشيد والنواصر للحمامات باستئناف عملها.

وأكد مصدر من الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات والرشاشات بالمغرب أن قرارا صدر بفتح الحمامات على مستوى عمالات جهة الدار البيضاء سطات.

وفي هذا السياق، نشرت الجامعة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تدوينة قالت فيها: “اليوم يوم عيد لإخواننا أرباب حمامات الدار البيضاء ومستخدميهم”.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن أرباب الحمامات على مستوى مدينة برشيد شرعوا في الاستعداد لاستئناف العمل، وذلك عن طريق تنظيف الحمامات وتجهيزها وتوفير المواد اللازمة لها.

وبخصوص مدينة المحمدية، أكد مصدر من السلطات أنها لم تتلق أي قرار بعد من السلطات الولائية بجهة الدار البيضاء سطات بخصوص فتح الحمامات.

وعبر العديد من المهنيين والمواطنين على مستوى الدار البيضاء عن غضبهم لاستمرار إغلاق الحمامات، ونظموا احتجاجات عديدة يطالبون من خلالها السلطات الحكومية وولاية الجهة بالسماح بإعادة فتحها نظرا للمعاناة التي تكبدوها جراء هذه الفترة الطويلة من الإغلاق.

وشهدت عمالة بنسليمان، التابعة للجهة، خلال الأسابيع الماضية، نزوحا كبيرا إليها من المواطنين الراغبين في الاستحمام، وذلك بعدما تم السماح بفتح الحمامات فيها.