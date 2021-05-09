إتلاف أزيد من طنين من المواد الفاسدة بمراكش

حجزت لجان المراقبة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان، أزيد من طنين من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وقامت لجنة مختلطة من مصالح المراقبة بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بإتلاف حوالي 2229.3 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة الصلبة، و653 لترا من المواد الفاسدة السائلة، إما لسوء الحفظ أو لانتهاء تاريخ صلاحية استهلاكها، أو لعدم قانونية استعمالها.

وتتكون المواد التي تم إتلافها من 1120 كيلوغراما من اللحوم والأسماك، و259.20 كيلوغراما من التمور والفواكه الجافة، و226 كيلوغراما من الخضر والفواكه، و199.60 كيلوغراما من الحلويات، و1417 وحدة من البيض، و61 كلغ من المعلبات، و5 كيلوغرامات من الحبوب ومشتقاتها، و414 لترا من الحليب ومشتقاته، و121 لترا من الزيوت، و61 لترا من العسل والمربى، و57 لترا من المشروبات والعصائر، و273.5 كيلوغرامات من الأكياس البلاستيكية.

وكان والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، دعا قبل شهر رمضان مختلف مصالح المراقبة إلى التواجد الفعلي والميداني والتدخل بكل حزم للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وصحتهم وسلامتهم، وضمان وفرة المعروض واستقرار الأثمان وجودة وسلامة المنتجات.