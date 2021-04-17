سلطات مراكش تسمح برفع عدد ركاب الطاكسيات

سمحت السلطة المحلية بعمالة مراكش، الجمعة، برفع عدد ركاب سيارات الأجرة بصنفيها؛ فقد بات مسموحا بنقل 5 ركاب بالنسبة لسيارة الأجرة من الصنف الأول و3 ركاب بالنسبة للصنف الثاني، مع الحرص على ارتداء الكمامة بالنسبة للزبائن والسائقين، وتشديد المراقبة في هذا الشأن.

وكانت المكاتب النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بمراكش قد خاضت وقفة احتجاجية، الخميس أمام ولاية جهة مراكش أسفي، تنديدا بعدم تجاوب السلطات مع مطلب تغيير ومراجعة القرار العاملي 942 الخاص بالحمولة المقررة في ظل الجائحة.

وذكر بلاغ توصلت به هسبريس من هذه الهيئات النقابية أن اجتماعا عقد بمقر ولاية مراكش، بأمر من والي جهة مراكش، بحضور رئيس القسم الاقتصادي وممثلي الأمن والدرك الملكي، بشأن مراجعة القرار العاملي 942 الخاص بتقليص عدد المقاعد إلى 50%.

وكانت السلطات المختصة أصدرت القرار العاملي القاضي بتقليص الطاقة الاستيعابية للمقاعد بسبب الجائحة، وأقرت عقوبة تتمثل في أداء غرامة قدرها 2000 درهم وحجز السيارات ضد المخالفين لهذا القرار.