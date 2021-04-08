سلطان الجابر شخصية العام بالمجال الطاقي

أعلنت “إنرجي أنتليجنس” العالمية اختيار سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، “شخصية العام التنفيذية في قطاع الطاقة لعام 2021”.

وأشادت المؤسسة، في بيان الجائزة، بالدور الذي قام به سلطان أحمد الجابر في تنفيذ النقلة النوعية وعمليات التحديث والتطوير التي تشهدها “أدنوك” كنموذج لتطوير شركات النفط الوطنية.

وتقوم مؤسسة “إنرجي أنتليجنس” بالإشراف على عملية الترشيح لهذه الجائزة، المعروفة سابقاً بجائزة شخصية العام التنفيذية في قطاع النفط. وتتولّى لجنة خاصة جمع الترشيحات التي يتقدم بها رؤساء أهم مائة شركة في العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة “إنرجي أنتلجينس”، رجا صيداوي، في إعلانه عن الجائزة، إن “الدكتور سلطان أحمد الجابر تميّز بقدرته على الابتكار في عصر حافل بالتغيير والتطور في قطاع الطاقة، واستطاع تنفيذ نقلة نوعية شملت أعمال وإستراتيجية وثقافة الشركة المؤسسية”.

وكان الدكتور سلطان أحمد الجابر تولى عام 2006 مهمة تأسيس شركة أبوظبي للطاقة المتجددة “مصدر”، وكان رئيسها التنفيذي حتى عام 2013، ومازال يتولى رئاسة مجلس إدارتها، كما يشغل منذ عام 2013 عضوية مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية للإمارات، بمنصب وزير دولة، ووزير للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

يذكر أنه يتم اختيار الفائز بهذه الجائزة المرموقة من قبل الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الطاقة حول العالم، وسيتم تسليمها في مؤتمر “إنرجي أنتليجنس” السنوي الذي يعقد في الفترة بين 4 و7 أكتوبر في لندن.