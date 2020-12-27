سلطنة عمان تخفف الاحتياطات بإعادة فتح الحدود

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، اليوم الاحد، إنهاء العمل بقرار منع الدخولِ إلى البلاد والخروجِ منها عبر مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية؛ انطلاقا في منتصف ليلة الثلاثاء.

وقالت اللجنة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، إنها قررت تعليق الإعفاء من العزل الصحي للقادمين في زيارات قصيرة للسلطنة؛ تقل مدتها عن سبعة أيام .

وشدد المصدر على إلزامية الحصول على تأمين صحي يشمل تغطية تكاليف علاج “كوفيد-19″، ويستثنى من ذلك العمانيون وموطنو دول مجلس التعاون الخليجي وحملة بطاقة العلاج المجاني .

وأكدت اللجنة نفسها على ضرورة إجراء فحص فيروس كورونا عند الوصول إلى مطارات سلطنة عمان.