سلطنة عمان تشتبه في إصابات بـ"كوفيد المتحور"

كشفت وزارة الصحة في سلطنة عمان اشتباهها في وجود حالات أصيبت بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، قادمة من بريطانيا، مؤكدة أنها تجري الاختبارات والدراسات للتأكد.

وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، أعلن وجود دراسة جارية للتأكد من وجود 4 حالات قادمة من بريطانيا، مشيرا إلى أن دراسة الخارطة الجينية للفيروس مستمرة وسيتم إعلانها.

وأوضح المسؤول أنه لا توجد أي دلائل على أن السلالة الجديدة من “كوفيد 19” أكثر شراسة وخطورة من “الفيروس الأم،” مشيرا إلى أن اللقاحات المتوفرة حاليا ستكون لها الاستجابة نفسها.