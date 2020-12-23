"سميا" تُطلِق سيارة الفئة الرابعة كوبي الجديدة لـ BMW

أطلقت مجموعة “سميا” سيارة الفئة الرابعة كوبي الجديدة من BMW، والتي تمثل الفصل التالي من قصة سيارات كوبي التي ترويها طرازات BMW الأسطورية.

ويعكس تصميم سيارة BMW 4 Series Coupé الجديدة التركيز على القوة الديناميكية ضمن مفهومها، حيث يترافق أحدث جيل من السيارات الرياضية ذات المقعدين ضمن القطاع متوسط الحجم والفاخر، مع الأسلوب الذي يركز على توفير المزايا الديناميكية أثناء القيادة.

ويساهم العدد القليل من الخطوط واستخدام الأسطح الممتدة وذات المساحات الواسعة في تميز تصميم الهيكل، الذي يعبر عن متعة القيادة من كل زاوية.

وتدل الواجهة الأمامية والرائعة في سيارة BMW 4 Series Coupé الجديدة على طابعها المستقل، إذ تبرز زوايا الشبكة المزدوجة الكبيرة وذات الاتجاه العمودي إلى الأمام وتمتد إلى أسفل تقريباً حتى الحافة السفلية للمئزر الأمامي.

وتأتي المقاعد الرياضية والمقود الجلدي الرياضي ذو التصميم الحديث ضمن المزايا القياسية في السيارة.

وتتمتع سيارة BMW 4 Series Coupé بمجموعة أوسع بكثير من أنظمة مساعدة السائق.

كما تتضمن السيارة المساعد الشخصي الذكي من BMW، والهاتف الذكي المدمج، بالإضافة إلى مجموعة من الخيارات المتطورة للتشغيل السهل والخدمات الرقمية المبتكرة التي يوفرها نظام التشغيل BMW 7.0.

ويمكن تعديل محتوى الشاشة بشكل شخصي؛ بينما يمكن أن يتم التفاعل متعدد الوسائط بين السائق والمركبة، عبر شاشة لمس للتحكم، أو نظام iDrive Controller، أو الأزرار متعددة الوظائف على عجلة القيادة، أو عن طريق التحكم الصوتي أو التحكم الاختياري بإيماءات BMW.

كما يتوفر أيضا المساعد الشخصي الذكي من BMW المزود بوظائف إضافية لخدمة الزبناء كميزة قياسية في السيارة الجديدة.