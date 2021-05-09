"سند الأجيال" تنظم حملة إفطار الصائم بأكادير

نظمت “جمعية سند الأجيال ــ أكادير”، بشراكة مع سفارة الإمارات العربية المتحدة في المغرب، “حملة إفطار الصائم”، في دواري “بيفخشو” و”بلعيادن” التابعين لجماعتي “إيموزار” و”الدراركة” بعمالة أكادير إداوتنان.

وذكر بلاغ للجمعية أن هذه الحملة التضامنية همت توزيع أزيد من مائة قفة غذائية على أسر تعاني من الهشاشة في هاتين المنطقتين الجبليتين، وتمت وفقا للتدابير الاحترازية السارية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وقال البشير أبو النعائم، رئيس جمعية سند الأجيال ــ أكادير، إن هذه الحملة التضامنية “تجسد جانبا من روح الأخوة والتضامن ما بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة”.