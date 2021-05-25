سند الورفلي يمثل أمام اللجنة التأديبية للرجاء

توصل الدولي الليبي سند الورفلي، مدافع نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، باستدعاء من إدارة النادي، الاثنين، من أجل المثول أمام اللجنة التأديبية للفريق، على خلفية رفضه المشاركة في مباراة “النسور” وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، الأحد، لحساب إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أنه من المنتظر أن يعرض الورفلي على اللجنة التأديبية خلال الساعات القليلة المقبلة، وتفرض غرامة مالية عليه بسبب تمرده على قرارات المدرب، مع ترك قرار الاعتماد عليه من عدمه للمدرب لسعد الشابي.

كما عبرت فئة عريضة من جماهير الرجاء عن امتعاضها من التصرف اللامسؤول من اللاعب الليبي، بسبب تمرده على الفريق “الأخضر” الذي قدم له الكثير، لتُقرر سحب متابعتها لحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، كخطوة احتجاجية على مدافع “فرسان المتوسط”.

وتجاوز عدد الجماهير “الخضراء” التي سحبت متابعتها للورفلي على “أنستغرام” أزيد من 18 ألف مشترك إلى حدود اللحظة في ظرف زمني وجيز، وهي طريقة احتجاجية يؤكد من خلالها الأنصار للمدافع الليبي أنه لا شيء يعلو على اسم الفريق.

وكما أشارت “هسبورت” في مواد سابقة، فإن لسعد الشابي، ربان سفينة الفريق “الأخضر”، وجه الدعوة إلى المدافع الليبي، لتعويض زميله في الفريق عبد الرحيم الشاكر، بعد أن شعر الأخير ببعض الآلام في الحصة التدريبية الأخيرة، قبل موقعة أورلاندو بيراتس؛ غير أن الورفلي لم يستجب لدعوة مدرب “بطل المغرب”.

ووفق المصادر نفسها، فإن الورفلي أخبر الشابي بأنه يُفضل العودة إلى المجموعة بداية من الأربعاء، استعدادا لمواجهة شباب المحمدية في الدوري الاحترافي الخميس المقبل، قبل أن يتراجع على قراره بعد ساعات، حيث اتصل بإدارة الفريق معبرا عن رغبته في الالتحاق بالمجموعة؛ غير أن مدرب الفريق رفض عودته، ما جعله يغيب عن اللائحة الرسمية للممثل الكرة الوطنية في الكونفدرالية خلال مباراة الأحد.

وحجز الرجاء بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية “كاف”، بانتصاره الأحد، في إياب دور الربع على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي برباعية نظيفة، علما أن مواجهة الذهاب انتهت قبل أسبوع بالتعادل الإيجابي “1-1”.

ويضرب ممثل كرة القدم الوطنية في الكونفدرالية موعدا في المربع الذهبي مع بيراميدز المصري، الذي تجاوز إنييمبا النيجيري في ربع النهائي.