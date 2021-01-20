"سنعود بطريقة ما".. مرحبا بايدن وشكرا ترامب

حافظ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على خطه السياسي نفسه حتى اللحظة الأخيرة لمغادرته البيت الأبيض، حيث رفض المشاركة في التقاليد الأمريكية لتنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، رغم كافة الضغوط التي تعرض لها، مفضلا ألا يكون موجودا عندما يأتي الوافدون الجدد على مبنى “الكابيتول”. وكما عهده الأمريكيون، أصر ترامب على ترك رسالة ذات دلالة كبيرة لخلفه قال فيها: “سنعود مجددا بطريقة أو بأخرى”.
لم يحدد ترامب طريقة العودة، لكن المعلقين فهموا من كلامه رغبته في الترشح من جديد لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد نهاية ولاية بايدن إذا اكتملت على خير.
دخل الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض مهرولا، كما صوره الصحافيون، مدعوما بإعلام قوي، لكن ما يهمنا في المغرب هو علاقة الساكن في البيت الأبيض بقضيتنا الوطنية، وقد كان دونالد ترامب بالنسبة للمغرب أحسن رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لكونه الوحيد الذي تحلى بشجاعة كبيرة ليعلن أن الصحراء مغربية، وقد بذل فريقه جهدا كبيرا لترسيم هذا القرار وإيصاله إلى الأمم المتحدة. لذلك، استحق هذا الرئيس عن جدارة الوسام الذي منحه له الملك محمد السادس في احتفالية خاصة، بعيدا عن عيون الصحافة…
مَنْ مِنَ المغاربة يمكنه أن ينسى “الصهر الذكي” جاريد كوشنير، كبير مستشاري البيت الأبيض، الذي كان يلتهم الملفات الصعبة، قبل أن يتوفق في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنافرة في الخليج؟ من يمكنه أن ينسى إيفانكا ترامب، ابنة ترامب المرضية، التي ارتدت “الجابادور” في سيدي قاسم وهي تزور النساء السلاليات؟ من يمكنه أن ينسى السفير دافيد فيشر الذي أعاد رسم الخريطة المغربية بكامل أقاليمها الجنوبية؟ من يمكنه تجاهل كلمات ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية، الذي قال في قلب العاصمة الجزائرية إن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الواقعي لقضية الصحراء؟
شكرا ترامب لموقفك التاريخي إزاء الصحراء المغربية، هذه العبارة يلخصها حصول الرئيس الخامس والأربعين في أمريكا على أرفع وسام مغربي، وهو “الوسام المحمدي”.
طبعا، هناك من ينساق وراء الدعاية الكبرى التي تحاول الإساءة لقضية الصحراء، ومنهم الأصوات الحالمة بتراجع أمريكا عن اعترافها بمغربية الأقاليم الجنوبية، بل إن فيسبوكيين شاردين اعتبروا أن ترامب أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا، لكن أي عدل هذا؟ هل كان لقضية الصحراء أن تحقق مكاسب مثل ما حققته اليوم في عهد أي رئيس آخر؟
اليوم، تم استقبال جو بايدن في البيت الأبيض، لكن الأكيد أن “شبح ترامب” مازال يخيم على المكان، وستثبت الأيام المقبلة صعوبة مهمة الرئيس الجديد، لا سيما أن النتائج السياسية لا تعكس تفوقا كبيرا للفريق الجديد، سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ.
من “الاعتراف” بكورونا، والعودة إلى اتفاقية المناخ، وصولا إلى استرجاع التفاهم مع إيران، وإلغاء إجراءات بناء الجدار العازل مع المكسيك… هذه أولى ملفات الرئيس السادس والأربعين في تاريخ أمريكا، جو بايدن، والأمل معقود على حكماء أمريكا للحفاظ على الخط السياسي نفسه في التعاطي مع قضية المغاربة الأولى.
هاد ترامب كيشبه لدوك قوى الشر فالرسوم المتحركة، ديما فاش كيخسرو كيقولو فآخر الحلقة سنعود.
على العموم ليس في القنافذ أملس
كما جاء في النص ( ما يهمنا في المغرب هو علاقة الساكن في البيت الأبيض بقضيتنا الوطنية،) نتمنا من الرئيس الجديد ان يحبو حبو الرئيس السابق
ترامب رجل شجاع نكن له ولجلالة ملكنا الهمام كل التقدير والاحترام. لقد ختموا سنة 2020 رغم الوباء بفرحة سكنت قلوب كل المغاربة إلى الأبد.
كل الإحترام والتقدير لكل من يحترم ويدعم وحدتنا الترابية من طنجة إلى الكويرة
فاش جا عندنا بايدن ف 2014 قال انه يحب المغرب و عزفنالو و غنينالو فعيد الميلاد ديالو.. و رجع الميريكان و هو فرحان. و حلف بالطلاق الثلاث أنه غادي يرجع يزورنا.. إ وا كالك تبع الكداب حتى لباب الدار..هاحنا غادي نشوفو واش غادي يخون الطعام لي شركنا
أعتقد أن بايدن سيدفع بإعلان ترامب إلى الأمام و سيكون له موقف إيجابي من الصحراء المغربية
d’abord merci MR TRUMP et tous son équipe, et la relation maroc américain sur les rails depuis des années et on oublié pas que parmi les amis a BIDEN y,à des amis du Maroc comme Hillary et Clinton et t,z des marocains juifs qui travaillent jour et nuit et vive le maroc et SAHRA MAGHRIBIYA 7aba mane 7ab wa kariha mane karih
شكرا يا اعظم رئيس امريكي بعد جورج واشنطن وابراهام لينكولن..اثبت انك داهية رغم ان خلفيتك تجارية ومالية وليست سياسية (لكنك تخطب بفصاحة و بالاغة بدون ورقة) وبصراحة قمت بما لم يستطعه اي رئيس (سياسي) واوفيت بغالب وعودك ..سيتدكرك التاريخ انك رجل قول وفعل..ركعت ايران وزرت كوريا الشمالية وخدرت رئيسها وشيدت جدار الحدود مع المكسيك وازدهر الاقتصاد وانتعشت التجارة وسوق الشغل وانخفظت البطالة واعدت عبارة (صنع في امريكا) واوقفت جشع اوروبا والصين في معاملاتهم التجارية الاستغلالية مع امريكا لعقود كما تمكنت من القضاء على داعش وعلى الارهابيين الزرقاوي والبغدادي وقاسم سليماني وكنت مسؤولا على بداية سلام الشجعان باتفاقيات ابراهام التي ستكون تمهيدا لاتفاق سلام مستقبلي بين فلسطين واسرائيل و كنت اشجع رئيس امريكي يرد الجميل التاريخي للمغرب ويعترف بمغربية الصحراء في قرار سيدون باحرف من دهب..لكن يا ترامب لم تسعفك احتجاجات ما بعد مقتل جورج فلويد كما لم تدعمك تاثيرات وتداعيات الفيروس الصيني (كما سميته بكل صراحة)..ربما نراك مجددا تعترف بمغربية الصحراء الشرقية و سبتة و مليلية في 2024 لان بايدن سيكون 88 سنة حينها
طبعا رؤساء امريكا دائما كانت لهم علاقة جيدا مع المغرب وهذا مشهود له بيل كلينتون واوباما وجورج بوش وترامب وحتى جو بايدن قريبا سيفاجئ العالم حول الصحراء المغربية وستكون ضربة قوية العدو.
The United States of America has always been on the side of the Kingdom of Morocco and an ally to him, but Mr. Trump was absolutely clear in his alliance with the Kingdom of Morocco in his recognition of the full unity of the Kingdom of Morocco, the honorable of all its territorial territories, as a response to the beautiful when Morocco was the first country in the world in 1777 who recognized the independence of the United States of America. Thanks you Mr. Trump, thanks the United States of America, and welcome to Mr joseph Biden to keep the relationship between Morocco and the United States of America and to push it always forward for the good of both peoples in a world of peace and prosperity.
السلام عليكم.فعلا نتمنى أن يعود ترامب في الانتخابات المقبلة وان يفشل بايدن في مهامه الرئاسية وينزاح كي يعوضه ترامب من جديد.انه رجل المرحلة وأقوى رىيس عرفته امريكا والشكر الجزيل له لوقوفه بجانب قضيتنا العادلة
ترامب سيؤسس حزب جديد ، و سيكون حسب مراقبيين حزب منافس بقوة للجمهوريين و الديموقراطيين ، قد لا يترشح للرئاسيات ، لكنه سيؤسس لشيء مختلف تماما بامريكا سيضع حزب قومي امريكي ، ربما يلجأ اليه عدد كبيير من الجمهوريين و سيكون حزب له سند شعبي مهم جدا ، قد نرى جاريد كوشنر هو المرشح القادم ، مرحلة ترامب ستطييح بالثنائية الكلاسيكية بين الجمهوريين و الديموقراطيين ، و ترامب و من معه سيعملون بقوة لانشاء الحزب و الحشد له مادام مشاعر انصاره مرتفعة و هناك قناعة لديهم ان الانتخابات مزورة ، المشه الامريكي سيكون مثير جدا .
بالنسبة للرئيس القديم والرئيس الجديد ، يجب على الجميع أن يعلم بأن السياسة لعبة قدرة : عبارة عن مصالح مشتركة خالية من العاطفة ليس إلا.! والمغرب كان ذكيا جدًا لما اغتنم الفرصة الترامبية . والآن عهد جديد وإدارة جديدة وبالتأكيد أسلوب جديد. ففي العهد البايديني العهد الجديد ،كما هو معترف عليه ، الرئيس الجديد يعلن عن الدولة الإسلامية العربية الأولى التي سيقوم بزيارتها بعد التنصيب ،.! وتوقعاتي أن تكون هي دولة المغرب وأن يلقي خطابه من أقاليمنا الجنوبية وقد تكون الضربة القاضية للصديق قبل العدو. وأكثر من هذا ، يمكن للرئيس بايدن أن يعين السيدة هيلاري كلنتون سفيرة للولايات المتحدة الاميركية في الرباط. لشغفها بالمغرب. وهنا : حلل وناقش. (المغرب صعيب عليهم)
الرئيس ترامب هو افضل رئيس عرفته الولايات المتحدة الامريكية على الاقل بعد الحرب العالمية الثانية وقت بروز امريكا كسيدة للعالم . الرئيس ترامب هو الوحيد الذي مارس السياسة الامريكية وخاصة الخارجية بكل شفافية بعيدا كل البعد عن النفاق والخبث الذي ميز باقي الرؤساء . وهو الذي كشف للعالم الوجه الحقيقي لأمريكا . وهو الرئيس الذئ سمى الاشياء بأسمائها وفضح المنافقين العرب منهم والغربيين والاسيوبيين ودافع على مصالح بلاده بكل ما يملك ولم يكن عنده خط احمر ، وقابل حتى رئيس كوريا الشمالية . طبعا لديه سلبيات لكن ايجابياته اكثر بكثير . يكاد يكون الرئيس الوحيد الذي لم يجز بامريكا في اي حرب ولم يعتدي على اي شعب من شعوب العالم كما فعل جل اسلافه وطبعا ايضا ليست كل قراراته صائبه لكن مجملها صائب .
من جهتي أشكر ترامب على شجاعته واعترافه بالجميل لأول دوله اعترفت ببلاده
شكرا ترامب ، شكرا ترامب ، شكرا ترامب ، رئيس صريح ، قوي الشخصية ، انصف بلادنا ،واحق حقوقنا ، التي يجمع بشانها كل المغاربة وراء قائدنا المفدى جلالة الملك محمد السادس حفضه الله