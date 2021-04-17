الممثلة سهام أسيف تعود إلى الساحة الفنية عبر سلسلة "زوجتك نفسي"

عشقت الأضواء والوقوف أمام الكاميرا منذ الصغر، وقدّمت العديد من الأدوار الدرامية السينمائية والتلفزيونية، كما كسبت حب الجمهور في “سيتكوم” “العوني”، لتقرر في السنوات الأخيرة الابتعاد عن الميدان الفنّي ومنح وقت أكبر لعائلتها الصغيرة.

بعد غياب دام لسنوات، اختارت الممثلة المغربية سهام أسيف العودة من جديد إلى السّاحة الفنية من خلال تجسيد عدد من الأدوار الرئيسية على مستوى الدراما و”السيتكوم”، تنقل هسبريس كواليسها حصريا من خلال برنامج “Hesclap”.

واختارت سهام الابتعاد في السنوات الأخيرة عن التمثيل لتنعم بدفء عائلتها الصغيرة، وقالت في هذا الصدد: “الحب الحقيقي هو العائلة، وحب ابنتي يجعلني أنسى كل الهموم، لذلك كنت قد قررت سابقا الابتعاد عن أضواء الكاميرا والشاشات وتتبع المجال عن بعد ومن زوايا أخرى”.

وعن رجوعها إلى الميدان الفنّي، تورد الممثلة المغربية: “اليوم قررت العودة والوقوف من جديد أمام الكاميرا عن قناعة شخصية، ولأنّني أردت ذلك”، مشيرة إلى أنّ لها عدّة مشاركات في الأعمال الرمضانية لهذه السنة، من بينها مسلسل “ولاد المرسى” للمخرج مراد الخودي، والمسلسل الدرامي “سول دموعي” لإبراهيم الشكيري، اللذان يتم بثهما على قناة MBC 5؛ إلى جانب عودة “الكوبل” سهام أسيف وسعيد الناصري من خلال سيتكوم “زوجتك نفسي”.

وتابعت الفنانة ذاتها: “الجمهور تعرف علينا من خلال مسلسل العوني، واليوم عودة هذا الكوبل من خلال السيتكوم الذي يبث على ‘شدى تي في’ يؤكد حجم الصداقة التي تجمعنا منذ سنوات. وأتمنى أن تكون سلسلة ‘زوجتك نفسي’ رجوعا جميلا للكوميديا، رغم أنّ الجمهور اعتاد على مشاهدتي في الأعمال الدرامية”، موضحة أنّ “الشخصية التّي تقدّمها ضمن هذا العمل الكوميدي تعكس جوهر حياة الأزواج من خلال مواقف مضحكة وطريفة”.

وكشفت الممثلة المغربية أنّ اشتغالها على مجموعة من الأعمال الفنّية والتنقل بين بلاطوهات التصوير جعلها تعيش توترا كبيرا قبل شهر رمضان، مردفة: “التنقل بين الاستوديوهات وتصوير العديد من الأعمال في آن واحد أرهقني، لكن حب الجمهور أنساني كل هذا التعب، هو دواء القلب”.

وعن سرّ الحفاظ على رشاقتها وجمالها، ترد أسيف: “أعيش خلال السنوات الأخيرة وسط الطبيعة، أستنشق صباحا الهواء النقي، واتبعت نظاما غذائيا صحيا ينبني على الخضر والفواكه”، وتابعت: “صحيح أن الفنانة يجب أن تكون رشيقة، لكن أريد أن أوجه هنا رسالة إلى كل المغربيات؛ أحببن أنفسكن كما أنتن، لا فرق بين امرأة نحيفة وأخرى سمينة، والموضة بدأت تحترم كل الأحجام”.

وبين عشقها للتمثيل والغناء، قررت سهام أسيف الدخول في مشاريع جديدة، من بينها تأسيس شركة للإنتاج، سيغطي نشاطها إنتاج أعمال سينمائية تلفزية، علاوة على إنتاج الأغاني؛ وهو الحلم الذي أجلته لسنوات عديدة.