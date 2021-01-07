سوء الأحوال الجوية يربك حركة سير القطارات

أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن حركة سير القطارات تشهد، اليوم الخميس، اضطرابات على بعض محاور شبكتها، بعد الأمطار الغزيرة التي سجلت بالمملكة.

وأوضح المكتب، في بلاغ، أنه “نظرا للتساقطات الهامة التي تعرفها المملكة والتي تسببت في تشبع قنوات تصريف مياه الأمطار، تشهد حركة سير القطارات بعض الاضطرابات على بعض محاور شبكتها”.

ودعا المكتب الذي قام، وفق البلاغ، بتعبئة موارده البشرية والمادية لتأمين حركة سير القطارات في أفضل ظروف السلامة، زبناءه للاستفسار مسبقا عن حركة سير القطارات عبر الاتصال بالمحطات أو بمركز خدمة الزبناء على الرقم 2255.