سوء الأحوال الجوية يربك حركة سير القطارات

أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن حركة سير القطارات تشهد، اليوم الخميس، اضطرابات على بعض محاور شبكتها، بعد الأمطار الغزيرة التي سجلت بالمملكة.
وأوضح المكتب، في بلاغ، أنه “نظرا للتساقطات الهامة التي تعرفها المملكة والتي تسببت في تشبع قنوات تصريف مياه الأمطار، تشهد حركة سير القطارات بعض الاضطرابات على بعض محاور شبكتها”.
ودعا المكتب الذي قام، وفق البلاغ، بتعبئة موارده البشرية والمادية لتأمين حركة سير القطارات في أفضل ظروف السلامة، زبناءه للاستفسار مسبقا عن حركة سير القطارات عبر الاتصال بالمحطات أو بمركز خدمة الزبناء على الرقم 2255.
هام لساكة الدار البيضاء
مادوزوش من لوطوروت نهائياً راه واقفة
مادوزوش من تحت شي نفق نهائياً
شكيتي فشي ضاية بلا ماتغامر بدل الطريق
شي مدارة غارقة ماتغامرش وتدور عليها سير جيب الضورة
غادي وشفتي الطروطوار مابقاش كايبان خرج فأول منعرج وجيب الضورة
عرف مزيان فين تسطاسيوني طوموبيلتك ماشي حتا تجي تلقاها كاتعوم
مرة مرة خرج طل على طوموبيلتك ولا موطورك
أدعو القائمين على المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى تخفيض أثمنة التذاكر شيئا ما لتكون في متناول الجميع كما أدعو إلى ملائمة أثمنة المشروبات والمأكولات التي تباع على متن القطارات فأثمنتها صاروخية ومضاعفة كما أنها تفتقر للجودة.كما أطالب بكهربة الخط الرابط بين وجدة وفاس لنلحق بالركب.فالقطار يشتغل بين المدينتين بالغازوال وكأننا في القرن التاسع عشر. وتستغرق الرحلة حوالي سبع ساعات لمسافة لا تزيد عن 300 كلم.أتمنى أن نلقى آذانا صاغية.