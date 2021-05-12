سوبارو تطلق الجيل الجديد من Outback

أطلقت شركة سوبارو الجيل الجديد من سيارتها Outback، التي تنتمي لفئة موديلات الكومبي رباعية الدفع.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الجيل السادس من السيارة الكومبي يظهر بطول 87ر4 متر، كما يقف على قاعدة عجلات جديدة تؤهله لحمل العديد من الأنظمة المساعدة الحديثة، مع مجموعة تعليق مريحة.

وتتمتع السيارة الجديدة بقمرة رقمية مع شاشة لمسية كبيرة قللت من عدد الأزرار والمفاتيح بالمقصورة. وتتراوح سعة حيز الأمتعة بالسيارة من 561 إلى 1822 لترا.

ويتولى دفع السيارة محرك بوكسر بقوة 124 كيلووات/169 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 252 نيوتن متر. وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي سلس لتوزيع هذه القوة على عجلات السيارة الأربع.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2ر10 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 193 كلم/س. أما معدل استهلاك السيارة من الوقود فيبلغ 6ر8 لتر/100 كلم.