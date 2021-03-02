سوبارو تطلق الجيل السادس من أيقونتها Outback

أعلنت شركة سوبارو عن إطلاق الجيل الجديد من سيارتها Outback، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة Outback الجديدة تأتي بزيادة في الأبعاد الخارجية، مع ملامح مفعمة بالقوة وديناميكية أكثر من الجيل السابق، وتمتاز السيارة من خلال الرفارف العريضة والتصميم الجديد لشبكة المبرد والكشافات الكبيرة.

ويوفر الزجاج الأمامي مساحة جيدة للرؤية والإضاءة في المقصورة الداخلية، التي تمتعت بالمزيد من الرحابة والراحة، مع الاعتماد على مواد أكثر فخامة، وتصل سعة حيز الأمتعة إلى 2144 لتر، وتمثل شاشة لمسية قياس 11.6 بوصة وحدة التحكم المركزية في قمرة القيادة، ومن خلالها يتم استعمال العديد من الوظائف مثل المكيف ونظام الملاحة والملتيميديا، وتتمتع السيارة بأنظمة دمج الهواتف الذكية أبل Car Play وأندرويد Auto.

وتعتمد السيارة على محرك بنزين بوكسر سعة 2.5 لتر بقوة 169 حصان/252 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع محرك CVT لتوزيع القوة على عجلات السيارة الأربع.