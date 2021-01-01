سوبر سوكو تطلق السكوتر الكهربائي CPX الجديد

أطلقت شركة سوبر سوكو السكوتر الكهربائي CPX الجديد، الذي يمتاز بمدى سير يبلغ 140 كلم.

ويتولى دفع السكوتر محرك مركب على الصرة الخلفية بقوة 4 كيلووات/171 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، تصل به إلى السرعة القصوى 90 كلم/س.

ويستند نظام الدفع على بطاريتي ليثيوم أيون 60 فولت/45 أمبير ساعة، يستغرق شحنهما 3.5 ساعة. وتم تجهيز السكوتر بإطار من الفولاذ، وعجلات قياس 16 بوصة في الأمام و14 بوصة في الخلف، مع نظام كبح فائق.

ويزن السكوتر 125 كجم، بينما يبلغ ارتفاع المقعد 760 ملم. ومن التجهيزات، التي يتمتع بها السكوتر، الأضواء العاملة بتقنية LED وشاشة LCD ومنفذ USB ونظام Keyless-Go، وموضع تخزين في الكسوة الأمامية، كما تتوفر للسكوتر حقيبة Top-Case سعة 30 لتر.

ويتوفر السكوتر الكهربائي CPX الجديد باللون الأسود أو الرمادي.