سوزوكي تحول Jimny إلى سيارة خدمية

أعلنت شركة سوزوكي عن تحويل سيارة الأراضي الوعرة Jimny الصغيرة إلى سيارة خدمية؛ حيث قامت الشركة اليابانية بإزالة المقاعد الخلفية وتركيب أرضية حمولة مستوية، مع تثبيت شبكة فاصلة خلف صف الجلوس الأول.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها Jimny ثنائية الأبواب تعتمد على سواعد محرك بنزين سعة 5ر1 لتر وبقوة 75 كيلووات/102 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 130 نيوتن متر، وتتضافر جهود المحرك مع نظام الدفع الرباعي القابل للتشغيل.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 7ر7 لتر/100 كلم، بينما يبلغ معدل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون 173 جم/كلم.