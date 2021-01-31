"سوزوكي" تطلق الموديلات الهجين من Across وSwace

استغلت شركة سوزوكي تعاونها مع شركة تويوتا اليابانية لتوسيع باقة موديلاتها من خلال طرح سيارات هجين في طريق تطوير سياراتها الكهربائية.

وتعتبر السيارة Across أول سيارة هجين Plug-in في باقة موديلات سوزوكي، كما أن السيارة Swace ليست أول سيارة كومبي مدمجة من إنتاج الشركة اليابانية فحسب، بل إنها أول سيارة هجين.

ويمكن النظر إلى سيارة سوزوكي Across باعتبارها سيارة تويوتا RAV-4 مع بعض التعديلات الطفيفة، وهي تعتمد على سواعد محرك بنزين سعة 5ر2 لتر ومحرك كهربائي وناقل حركة أوتوماتيكي سلس، بالإضافة إلى محرك كهربائي على المحور الخلفي وبطارية سعة 1ر18 كيلووات ساعة.

وتروج الشركة اليابانية لسيارتها الهجين الجديدة، التي يبلغ طولها 70ر4 متر، من خلال إمكانية قطع مسافة 75 كلم اعتمادا على المحركات الكهربائية فقط، وتنطلق سيارة سوزوكي Across بقوة إجمالية تبلغ 225 كلم/306 حصان وتنطلق بسرعة قصوى تبلغ 180 كلم/س، مع معدل استهلاك وقود يبلغ 0ر1 لتر/100 كلم.

وتظهر سيارة سوزوكي Swace كسيارة مموهة من تويوتا، أو بمعنى أدق كأنها الإصدار الكومبي من أيقونة تويوتا Corolla، وتأتي السيارة اليابانية الهجين بطول 65ر4 متر، وتوفر مساحة لخمسة ركاب بالإضافة إلى سعة حمولة في صندوق الأمتعة تتراوح من 596 إلى 1606 لتر.

وتعتمد السيارة Swace على سواعد محرك بنزين سعة 8ر1 لتر ومع محرك كهربائي يتم تغذيته بواسطة بطارية يتم شحنها بواسطة استعادة طاقة الكبح، ويمكن للمحرك الكهربائي دفع السيارة الكومبي بسرعة “واحد” كلم/س، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 4ر3 لتر/100 كلم. وتبلع القوة الإجمالية لمنظومة الدفع الهجين 90 كيلووات/122 حصان، وتنطلق السيارة بسرعة قصوى تبلغ 180 كلم/س.