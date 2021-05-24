"سوق الدلالة" .. دراما اجتماعية تحاكي تاريخ "حي الحبوس" بالدار البيضاء

في قالب درامي اجتماعي، يصور المسلسل التلفزيوني “سوق الدلالة” تاريخ حي “الحبوس” التاريخي بمدينة الدار البيضاء.

وتدور أحداث المسلسل، الذي سيعرض على القناة الثانية في شتنبر المقبل، حول مجموعة من الشخصيات يجمعها فضاء “سوق الدلالة” بحي الأحباس العريق حيث تعيش “أمل” التي تنقلب حياتها رأسا على عقب حادثة سير مميتة، لتصبح هي وشقيقتها “حياة” بدون معيل؛ الشيء الذي يجعلها تتخلى عن دراستها وتضطر إلى الخروج إلى العمل في سوق الدلالة مكان والدتها، لكنها ستصطدم بواقع آخر.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، تتخلل الحكاية أحداث أخرى منبثقة من واقع سوق الدلالة، وهي صراعات بين حميد الدباغ وزوجته زينب، وعبد الكريم والسعدية. في مقابل ذلك، يعيش يوسف الدلال وأمل النوري قصة رومانسية، بتوابل الغيرة وإثبات الذات والتضحية، كما تتخلل الأحداث تشويقا يخلقه الخيط البوليسي الذي يتبع خيوط التحقيق في مجموعة من الجرائم التي تدور في سوق الدلالة، ومنها قتل “هنية” وتزوير التحف، فتتقاطع الاتهامات والشكوك مع شخصيات عديدة.

تتواصل أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي بنكهة رومانسية ولمسة بوليسية، حول العديد من القصص المتشعبة بين المال والسلطة، داخل سوق الدلالة بحي الأحباس بأقواسه ومقاهيه ومحلاته، وتسليط الضوء على تاريخ أقواسه.

وأفادت مصادر الجريدة الإلكترونية بأن المسلسل التلفزيوني، الذي تم تصويره دجنبر الماضي، يصور تاريخ “الحبوس” الذي يعد أحد الأحياء القديمة المشيدة خلال فترة الحماية الفرنسية بمدينة الدار البيضاء، ويسعى إلى تسليط الضوء على أهم معالم الحي التاريخي من خلال حبكة درامية من تأليف مشترك بين المنتج أحمد بوعروة والمخرجة جميلة بنعيسى البرجي.

ويعرف المسلسل مشاركة مجموعة من ألمع نجوم الدراما المغربية، وجمع بين أكثر من جيل من الفنانين؛ على رأسهم نعيمة المشرقي وعبد اللطيف هلال وهدى صدقي وخديجة زروال ومحسن مالزي وعبد الحق بلمجاهد ورجاء خرماز وأمين ناسور وإدريس المراكشي وجواد السايح وعادل بلحجام…

واستطاعت المخرجة جميلة بنعيسى البرجة أن تنقل إلى شاشة التلفزيون صورا بليغة وعوالم فنية وجمالية متفردة من الواقع المجتمعي الذي يحبل بالمشاكل المختلفة؛ منها معاناة المرأة ورغبتها في إثبات ذاتها، والهجرة، والحب، ومشاكل الإرث والتبني، الشطط في استعمال السلطة، والتي تلامس في جوهرها الواقع الاجتماعي وتناغم العمق الإنساني في أدق تجلياته بالواقع.