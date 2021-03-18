سوماح يروي تفاصيل الخطط الدموية لـ"حركة المجاهدين في المغرب"

سوماح يروي تفاصيل الخطط الدموية لـ"حركة المجاهدين في المغرب"
الصورة: علي أعراس سنة 1998
الخميس 18 مارس 2021 - 09:00

خرج عبد الرزاق سوماح، الأمير الرابع سابقا لما يسمى “حركة المجاهدين بالمغرب”، بشريط مرئي جديد ينتقد فيه أقوال علي أعراس، السلفي المنتمي سابقا للحركة نفسها، بشأن ادعاءات التعذيب التي تعرّض لها بالسجون المغربية، مؤكدا أن “البلاد تجتاز مرحلة حاسمة تستدعي مكاشفة المغاربة”.

وأوضح سوماح، في “الفيديو” الذي بثّه عبر قناته الشخصية على “يوتيوب”، أن الكثير من الصحف الوطنية والدولية تواصلت معه بخصوص تصريحاته الأخيرة، التي قال إنها تأتي في سياق “ادعاء البعض بأنه مظلوم، حيث أصبحنا ننظر إلى المؤسسات الأمنية التي تدافع عن البلاد على أنها ظالمة، بل صارت موسومة بالتعذيب وأشنع الأسماء، وذلك ظلم لتلك المؤسسات”.

وفي المقابل، يضيف سوماح، “ننظر إلى الحركة التي كادت تدمر البلاد، وتنشر الفتنة، على أنها مظلومة، وهي صورة تغيرت كثيرا بالمجتمع، حيث ننظر للحق على أنه باطل، وأصبح الباطل حقاً”، داعيا إلى “التحلي بقيم الصداقة والصراحة، فقد كنّا سننشر الموت والقتل بالمجتمع”.

وتساءل باستنكار: “الأسلحة اللي دخلات للبلاد أش كنا غنديرو بيها؟”، مجيبا: “لو كتب الله ذلك، كنّا غنديرو ويدان من الدم”، مردفا بأن “الأسلحة التي احتجزت من طرف العناصر الأمنية سنة 2003 ببركان وطنجة، وكذا بتيفلت سنة 2012، أدخلها علي أعراس للمغرب، وتسلمتها منه بشكل شخصي”.

“نعم، كنّا نتدرب على استعمال الأسلحة بمنطقة تافوغالت بضواحي بركان سنة 2001″، يورد المتحدث ذاته، الذي استرسل قائلا: “وصلت درجة سرية التنظيم إلى حدود عدم قدرتنا نقل الأخ علي بوصغيري إلى المستشفى بعدما أصيب بالسرطان، لأن المستشفى يتطلب الإدلاء بأوراق الثبوتية. وأكثر من ذلك، اضطرّ للعلاج بالمنزل حتى وافته المنية، وإتماما في السرية قمنا بدفنه وسط المنزل”.

وأوضح أن “الأخ بوصغيري لم يُدفن بالمقبرة حتى 2012 بعد إلقاء القبض على أفراد الحركة، وهو دليل على عدم احترام حرمة الميت”، مشددا على أن “علي أعراس كان المسؤول عن الدعم اللوجستيكي للحركة، بل إنه كان يفكر في الإعداد لمعسكر تدريبي بالحدود المغربية الجزائرية بمساعدة الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر”.

وخلص السلفي السابق إلى أن “المغاربة قد يتفاجؤون بهذه الأحداث التي ستبدو لهم على أنها شبيهة بالأفلام الخيالية، لكننا عشنا تفاصيها طيلة 30 سنة، ثم كانت لنا الجرأة للاعتراف بخطئنا”، قبل أن يتوجه برسالة ناصحة إلى الشباب المغربي، قائلا: “إياكم والفكر المدمّر الذي يؤدي إلى دمار الذات والوطن والمستقبل”.

أقوال علي أعراس السجون المغربية حركة المجاهدين بالمغرب عبد الرزاق سوماح

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‫تعليقات الزوار

6
  • احمد د
    الخميس 18 مارس 2021 - 09:24

    لا ثقة قي الملتحين، انتم بلداء دمية الامس والحاضر… تكتشف الحقيقة بعد ثلاثين سنة؟؟؟ لم تقل لنا من اين لتى السلاح…
    التاريخ لا يرحم السفاء
    واليوم من اتى لك بالكلام الذي تقول؟ استخرج لنا مرة اخرى لتحمي زابورا آخر؟
    احمد د

    2
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  • مغربي يحب بلده
    الخميس 18 مارس 2021 - 09:34

    كلكم مجرمون سعيتم للفتنة وتدمير البلاد والان تدعون أنه غرر بكم وماذا عن العدل والإحسان والتي تسعى إلى إضعاف الدولة و السيطرة على المغاربة باساطير وخرافات المقبور ياسين وربيبها النهج الشيوعي والاهم يقودون تنسيقيات المعلمين المتعاقدين ويركبون على كل المظاهرات .
    اللهم من أراد في ما مضى ويريد بهذا البلد الآمن شرا فاجعل كيده في نحره .

    3
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  • مسخوط الوالدين
    الخميس 18 مارس 2021 - 09:35

    أعمي سير فحالك سير ،سير فوح على شي حد
    أعميمي سير دير شي كروصة حدا الجامع وبيع عيد الند والريحة
    نعلة الله على الكادب : نتا هو silvester stalon rombo وبراكا من التشلهيب
    المغرب محكوم بقبضة حديدية من طرف السلطات ولا يمكن للذبابة أن تدخل من الحدود بدون علم المقدم والشيخ والقائد والباشا … فمابالك بدخول الاسلحة والتخطيط
    المغرب لديه شرطة خاصة تبحث في فضلات و أزبال المشتبه فيهم ، فهم يعرفون ما تأكله وما تطرحه
    يتبع

    0
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  • Moroccan_Citizen
    الخميس 18 مارس 2021 - 09:36

    اللهم احم هذا البلد من كل شر ! وابعد عنا الفكر الوهابي و الداعشي !

    4
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  • مغربي
    الخميس 18 مارس 2021 - 09:38

    كل التقدير و الإحترام للأمن الوطني المغربي، حفظ الله مملكتنا الغالية من كل سوء و شر

    0
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  • عبد القادر
    الخميس 18 مارس 2021 - 09:50

    الحمد لله رب العالمين الذي حفظ هذا الوطن الكريم من الفتن ونحييك على قول الحقيقة والتوجه للدعوة إلى الله باللتي هي أحسن

    0
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