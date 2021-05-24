سوني تطلق موديلات 2021 الجديدة من أجهزة التلفاز Bravia

أعلنت شركة سوني عن إطلاق موديلات 2021 الجديدة من أجهزة التلفاز Bravia XR Master Series A90J وX90J وX85J.

وأوضحت الشركة اليابانية أن أجهزة التلفاز الجديدة تزخر بأحدث التقنيات وواجهة تلفاز جوجل مع دعم المساعد الصوتي أمازون Alexa وجوجل Assistant.

وأشارت سوني إلى أن أجهزة التلفاز Bravia XR Master Series A90J المزودة بشاشة HDR OLED وبدقة 4K وأجهزة التلفاز Bravia XR X90J المزودة بشاشة HDR Full Array LED وبدقة 4K تعتمد على تقنية الذكاء المعرفي لتحسين الصورة.

وينبض بداخل أجهزة التلفاز الجديدة المعالج Cognitive Processor XR الجديد، والذي يوفر وظيفة الذكاء المعرفي بأجهزة سوني الجديدة؛ حيث يقوم المعالج بتقسيم الشاشة إلى مناطق كثيرة ويتعرف على موضع “نقطة التركيز” في الصورة، وبينما يقوم الذكاء الاصطناعي التقليدي بالتعرف فقط على عناصر الصورة مثل اللون والتباين والتفاصيل، يقوم المعالج Cognitive Processor XR بتقييم الكثير من العناصر في نفس الوقت، على غرار ما يفعله المخ البشري، وأكدت الشركة اليابانية أن هذه التقنية تقوم بتحسين جميع العناصر بحيث تبدو الصورة متناغمة وطبيعية تماما.

وقامت شركة سوني بتجهيز تلفاز Bravia XR Master Series A90J وBravia XR X90J بخدمة البث Bravia Core الحصرية، والتي تأتي مثبتة مسبقا على جميع موديلات Bravia XR الجديدة، وتتيح للمستخدم مشاهدة مجموعة كبيرة من أفضل محتويات Sony Pictures Entertainment، وكذلك أفضل تشكيلة من IMAX Enhanced، وتعد خدمة Bravia Core أول خدمة بث تعمل بتقنية Pure Stream، والتي توفر جودة UHD BD خالية من الفقدان تقريبا وبسرعة تصل إلى 80 ميجابت/الثانية.

وأكدت الشركة اليابانية أن أجهزة التلفاز الجديدة تلبي متطلبات عشاق الألعاب بفضل دعم وظائف HDMI 2.1 لعرض الألعاب بسلاسة، وأعلنت شركة سوني عن توافر أجهزة التلفاز X85J بشاشة قياس 75 و85 بوصة، وأجهزة التلفاز Bravia XR X90J بشاشة قياس 75 بوصة وموديلات Bravia XR Master Series A90J بشاشة قياس 83 بوصة، وسيتم طرح الموديلات الجديدة في الأسواق اعتبارا من يونيو المقبل.