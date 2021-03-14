سيارات فارهة لزبناء "DFSK"

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تعليقات الزوار3
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راي ان كل الفاءزين لا اظن انهم في حاحة الى سيارات زاءدة كان تلى المؤسسة وبمجموع الملايين ان تساهم بهم في فك العزلة عن بعض المداشر في اوغال الجبال او اهداءهم اقل تقدير اغطية زسخان التذفءة وبعص الاكياس من الدقيق والسكر والزيت . شخصيا لا احبد فكرة زيد الشحمة فظهر المعلوف .
هاذي ربحة ديال بصح.
لان الوجوه والاسماء مختلفة هاته المرة.
استهلو كثر يا اخي كلهم بسطاء اشترو شاحنات ليعملو بعرق جبينهم و فتح الله عليهم ابواب الخير والحمد لله