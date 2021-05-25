"سيمو لايف" أفضل مؤثر في التسويق الرقمي

تفوق رجل الأعمال المغربي محمد بعبيت الملقب بـ”سيمو لايف”، رفقة شركائه في مشروع C.O.D Network، على كبار المؤثرين والمبدعين في المجال الرقمي في العالم بمؤتمر Affiliate Grand Slam، حيث فاز بجائزة أفضل مؤثر في مجال التسويق الرقمي لسنة 2021، والتي أقيمت، الاثنين، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب محمد بعبيت عن سعادته بفوزه بهذه الجائزة التي تنافس فيها أشهر المؤثرين العالميين، وقال بهذه المناسبة: “أنا جد فخور بفوزي بجائزة مؤثر السنة في مجال التسويق الرقمي لعام 2021، رفقة فريقي في C.O.D Network. ولم يأت هذا الفوز إلا بعد جهد كبير وتطبيق إستراتيجية ‘في الاتحاد قوة’ التي نهجتها رفقة شركائي، وتفوقنا بها على كبار المؤثرين في العالم”.

وشهدت المسابقة منافسة وصفت بالشرسة بين كل من المؤثر الأمريكي Mike Prasad والمؤثر الآسيوي Larry Kim والمؤثر المغربي محمد بعبيت رفقة المؤثرين راقي بنش ومحمد إديحي، والتي فاز بها في الأخير الفريق المغربي، ليكون بذلك أول فريق عربي وإفريقي يفوز بهذه الجائزة العالمية.

ويعتبر محمد بعبيت، الملقب بـSimolife، رجل أعمال وأحد رواد التجارة الإلكترونية في العالم العربي، حيث يستثمر في مشاريع كبرى عديدة في المملكة العربية السعودية ومملكة تايلاند والعديد من الدول الأخرى.

يشار إلى أن جائزة المؤثرين في مجال التسويق الرقمي، التي تقام كل سنة في الإمارات العربية المتحدة، هي جائزة تحتفي بكبار المؤثرين والمبدعين في المجال الرقمي.