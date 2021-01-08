سيول "وادي تيدزي" تحاصر تلاميذ بإقليم الصويرة

وجد حوالي 9 تلاميذ يتابعون دراستهم بالثانوية الإعدادية بالجماعة القروية تيدزي التابعة لإقليم الصويرة أنفسهم محاصرين بالسيول، على مستوى دوار مردمة اغورشان.

وقد فاجأت أمطار رعدية التلاميذ وسط وادي تيدزي؛ ما حذا ببعض سكان دوار مردمة اغوشان إلى التدخل لإرشاد المحاصرين إلى مكان لم تصله السيول بعد، إلى حين تحضير وسائل إنقاذهم.

وتمكن المتدخلون من أبناء المنطقة من إنقاذ أرواح الـتلاميذ العالقين، الذين يقيمون بالداخلية التابعة للمؤسسة التعليمية ويغادرونها كل يوم جمعة، قبل أن تغمر السيول واد تيدزي، بعد ربع ساعة من إخراج المتمدرسين المحاصرين.