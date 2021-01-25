شابة ألمانية تضع حدا لحياتها بمدينة مراكش

أقدمت شابة ألمانية، اليوم الاثنين، على إلقاء نفسها من الطابق الرابع لإحدى الإقامات بحي الازدهار بمقاطعة جليز مراكش، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحين.

وعلى إثر توصلها بإخبارية بخصوص هذا الحادث المؤلم، انتقلت السلطة المحلية وعناصر أمن من الدائرة 16 إلى عين المكان، وتم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات.

وبأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، فتحت عناصر الأمن بحثا أوليا في الأسباب التي دفعت الهالكة إلى وضع حدا لحياتها بهذا الشكل.