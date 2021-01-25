شابة ألمانية تضع حدا لحياتها بمدينة مراكش

شابة ألمانية تضع حدا لحياتها بمدينة مراكش
صورة: أرشيف
الإثنين 25 يناير 2021 - 20:11

أقدمت شابة ألمانية، اليوم الاثنين، على إلقاء نفسها من الطابق الرابع لإحدى الإقامات بحي الازدهار بمقاطعة جليز مراكش، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحين. 

وعلى إثر توصلها بإخبارية بخصوص هذا الحادث المؤلم، انتقلت السلطة المحلية وعناصر أمن من الدائرة 16 إلى عين المكان، وتم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات.

وبأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، فتحت عناصر الأمن بحثا أوليا في الأسباب التي دفعت الهالكة إلى وضع حدا لحياتها بهذا الشكل.

ألمانية انتحار مراكش وفاة

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‫تعليقات الزوار

1
  • mre
    الإثنين 25 يناير 2021 - 20:19

    بنادم ضعيف أمام الخالق و تلف الساعة لله. الله يحد الباس. و اللي ما يعدر دابا يتبلى. الله يفرج.

    2
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