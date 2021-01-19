شاب مغربي يبتكر مشروعا ذكيا أمام التحديات التنموية في قطاع الفلاحة

من مدينة زايو، حاز الشاب هشام سليماني على المركز الأول ضمن مسابقة “قافلة الإبداع” التي نظمتها مجموعة “كوسومار” ومؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة لدعم ومواكبة المشاريع المبتكرة.

وفي إطار هذه المسابقة، جرى مؤخرا تتويج 10 مشاريع اختيرت من بين أكثر من ألفي مشروع في المجموع، تهم عدة مجالات مختلفة، منها الفلاحة والصناعة التقليدية والصناعة والتكنولوجيا، وقاسمها المشترك هو الابتكار والتأثير المهم على التنمية السوسيو-اقتصادية للعالم القروي.

وتسلم سليماني، الفائز بالمركز الأول ضمن هذه المسابقة، درع التتويج من قبل أندري أزولاي، مستشار الملك رئيس مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة لدعم ومواكبة المشاريع المبتكرة، بحضور عدد من الوزراء، في احتفالية نظمت في الدار البيضاء مؤخرا.

واستحق سليماني هذا التتويج بفضل مشروعه المبتكر المسمى “IAgriPro”، وهو يندرج في إطار الفلاحة الذكية؛ إذ يدمج مجموعة من الأجهزة والأنظمة الرقمية الذكية التي تساعد على الري والسقي بطريقة أوتوماتيكية وتلقائية، والتسميد الأوتوماتيكي، والتحكم عن بعد في جميع المعدات الفلاحية عن طريق تطبيق بالهاتف الذكي، ناهيك عن خاصية تتبع نمو النبتة.

وذكر سليماني، في حديث لهسبريس، أن مشروعه يهدف إلى “المساهمة في بروز جيل جديد للفلاحة بالمغرب تماشياً مع توجيهات الملك محمد السادس في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة الجيل الأخضر 2020-2030، المرتبطة بتطوير قطاع المياه والغابات”.

وأضاف الحاصل على الإجازة المهنية في الإلكترونيك والإعلاميات الصناعية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، أن المشروع سيعطي قفزة نوعية للمجال الفلاحي بالمغرب، وسيساهم في الرفع من المردودية الفلاحية والزيادة المستدامة في الإنتاجية والتكيف مع التغيرات المناخية، والعمل على الاقتصاد في الماء.

وأشار سليماني إلى أن فكرة هذا المشروع راودته بالنظر إلى النقص الحاد في الماء في الفترة الأخيرة المتسمة بالجفاف، وقال: “أولاً فكرت في كيفية ضبط هذا المورد الطبيعي، وثانيا استحضرت أن الفلاح البسيط يصعب عليه اقتناء مثل هذه المعدات نظراً لغلائها، ولذلك فكرنا في توفير منتوج مغربي بتكلفة أقل بكثير من الأجهزة المستوردة من الخارج مع توفير مجموعة من الخدمات مثل التركيب والخدمة بعد البيع، أما ثالث الدوافع فكان الرفع من مردودية المجال الفلاحي”.

ومن المقرر أن يحظى سليماني، رفقة أصحاب المشاريع المبتكرة التسعة الآخرين المتوجين ضمن هذه المسابقة، بمواكبة ودعم مجموعة “كوسومار” ومؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة، لتمكينهم من إحداث وإعطاء انطلاقة لمقاولاتهم الناشئة والمساهمة في خلق القيمة المضافة وفرص الشغل.