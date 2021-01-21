شاب يقترف جريمة قتل‬ باستعمال السلاح الأبيض

شاب يقترف جريمة قتل‬ باستعمال السلاح الأبيض
صورة: أرشيف
الخميس 21 يناير 2021 - 13:11

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، اليوم الخميس، شخصا من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

ووفق بلاغ لولاية أمن طنجة، توصلت به هسبريس، فإن المشتبه كان قد دخل في خلاف مع الضحية، البالغ من العمر 23 سنة، لأسباب تعكف حاليا الأبحاث القضائية على تحديدها، قبل أن يتطور الأمر بينهما إلى اعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، ما تسبب في وفاة الضحية مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى المحلي.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، البالغ من العمر 18 سنة، وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز عن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وتم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.‏

الأبحاث القضائية الشرطة جريمة قتل طنجة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • مومو
    الخميس 21 يناير 2021 - 13:18

    ودبا فينهما لي كيناديو بعدم حكم الاعدام بانو راه ادكركم ان امريكا من بين الدول الديمقراطية بحال هدا يضربو ليه لبرة باش يكون عبرة ونتسناكم تجوبوني

    72
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
توأمة وزان ومدينة إسرائيلية
الأربعاء 20 يناير 2021 - 21:50 17

توأمة وزان ومدينة إسرائيلية

صوت وصورة
منع لقاء بغرفة التجارة
الأربعاء 20 يناير 2021 - 20:39 2

منع لقاء بغرفة التجارة

صوت وصورة
مستجدات قضية "مون بيبي"
الأربعاء 20 يناير 2021 - 19:40 9

مستجدات قضية "مون بيبي"

صوت وصورة
قرار نقابة أرباب الحمامات
الأربعاء 20 يناير 2021 - 17:40 15

قرار نقابة أرباب الحمامات

صوت وصورة
معاناة نساء دوار قصيبة
الأربعاء 20 يناير 2021 - 16:40 4

معاناة نساء دوار قصيبة

صوت وصورة
مطالب بفتح محطة ولاد زيان
الأربعاء 20 يناير 2021 - 15:33 10

مطالب بفتح محطة ولاد زيان