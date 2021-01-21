شاب يقترف جريمة قتل‬ باستعمال السلاح الأبيض

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، اليوم الخميس، شخصا من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

ووفق بلاغ لولاية أمن طنجة، توصلت به هسبريس، فإن المشتبه كان قد دخل في خلاف مع الضحية، البالغ من العمر 23 سنة، لأسباب تعكف حاليا الأبحاث القضائية على تحديدها، قبل أن يتطور الأمر بينهما إلى اعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، ما تسبب في وفاة الضحية مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى المحلي.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، البالغ من العمر 18 سنة، وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز عن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وتم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.‏