شاحنة تنهي حياة أرملة أربعينية نواحي سطات

لقيت سيدة أرملة مصرعها على الفور، الجمعة، تاركة وراءها أربعة أطفال، أكبرهم يبلغ 13 سنة من عمره، بعد تعرضها للدهس من قبل شاحنة على مستوى الطريق الإقليمية الرابطة بين سيدي حجاج أولاد مراح ورأس العين الشاوية في النفوذ الترابي لدائرة ابن أحمد إقليم سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالكة كانت قيد حياتها رفقة ابنتها البالغة من العمر 10 أشهر، بمحاذاة الطريق الرابطة بين سيدي حجاج ورأس العين الشاوية، في انتظار وسيلة نقل قصد التنقل لقضاء بعض الأغراض، إلاّ أن شاحنة انحرفت عن الطريق، بعدما فقد سائقها السيطرة على المقود، ما أدى إلى مصرع الأم الأربعينية، ونجاة ابنتها من الموت في ظروف شكلت موضوع بحث تمهيدي من قبل درك أولاد امراح.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي أولاد مراح سيدي حجاج، سرية سطات، انتقلت إلى عين المكان رفقة ممثل عن السلطة المحلية، وتمت معاينة الحادث ونقل الرضيعة على وجه السرعة نحو مستشفى سطات لتلقي العلاج، مفيدة بأن حالتها مستقرة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية ابن أحمد، التابعة للدائرة القضائية سطات، بتوجيه جثة الهالكة نحو مستودع الأموات بمستشفى عاصمة امزاب، قصد المعاينة الطبية لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل درك سيدي حجاج مع سائق الشاحنة الذي جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية لكشف ظروف وملابسات وقوع الحادث وتحديد المسؤوليات، في انتظار عرضه على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقه.