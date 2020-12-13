شاشة منحنية جديدة لعشاق الألعاب من AOC

كشفت شركة AOC النقاب عن شاشتها المنحنية Agon AG493UCXالجديدة، التي تخاطب عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة Agon AG493UCX الجديدة تأتي بلوحة VA عريضة للغاية بنسبة باعية 32:9 وقياس 49 بوصة ودقة وضوح 5120 × 1440 بيكسل.

ويبلغ معدل انحناء الشاشة 1800R، بينما تبلغ سرعتها 120 هرتز، أما زمن الاستجابة فيبلغ 4 مللي ثانية.

وتغطي الشاشة نطاق الألوان Adobe RGB و DCI P3 بنسبة 90 %، ونطاق ألوان NTSC بنسبة 85 % على الأقل، مع سطوع أقصى 550 نيت، وهو ما يكفي لموافقة معيار VESA DisplayHDR 400.

كما تم تجهيز الشاشة بسماعات بقدرة 5 وات، وحامل قابل للإمالة وقابل لضبط الارتفاع وستة أوضاع لعب مختلفة.

وتشتمل الشاشة على منفذ USB-C ومنفذي HDMI 2.0 ومنفذي DisplayPorts. ويتيح محور USB 3.1 المدمج مع ثلاثة منافذ إمكانية توصيل الملحقات مباشرة بالشاشة.