شاشة منحنية عريضة للغاية من "إل جي"

أعلنت شركة إل جي عن إطلاق الشاشة المنحنية UltraWide 40WP95C الجديدة، التي تنتمي لفئة الشاشات العريضة للغاية.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن شاشتها العريضة للغاية UltraWide 40WP95C تمتاز بلوحة Nano-IPS منحنية قياس 40 بوصة وتعمل بدقة الوضوح الفائق 5K، كما أنها تعتبر من الموديلات الأولى المزودة بمنفذ Thunderbolt 4.

وتروج شركة إل جي لشاشتها الجديدة من خلال دقة الوضوح (5210 x 2160 بيكسل) مع كثافة بيكسلات تبلغ 139 بيكسل في البوصة المربعة ونسبة باعية تبلغ 21:9.

وتمتاز الشاشة المنحنية الجديدة بتغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 135% ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 98%.

وتهدف شركة إل جي من خلال شاشتها المنحنية الجديدة إلى تلبية متطلبات المستخدمين المحترفين؛ حيث إنها تمتاز بمعدل تنشيط صورة يبلغ 75 هرتز وزمن استجابة 5 مللي ثانية، وبالتالي فإن الشاشة الجديدة تتناسب مع المهام المتعددة.

ولم تفصح إل جي عن أية بيانات بخصوص درجة السطوع، ولكنها أكدت أن الشاشة UltraWide 40WP95C الجديدة تعتبر من أوائل الشاشات المزودة بمنفذ Thunderbolt 4، والذي يتيح إمكانية توصيل لاب توب بالشاشة وبمحور USB المدمج عن طريق كابل واحد، كما تمتاز شاشة إل جي الجديدة بإمكانية تعديل ضبطها من حيث الارتفاع والإمالة والتدوير.