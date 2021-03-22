"شاومي المغرب" تطلق سلسلة هواتف جديدة

أعلنت شركة شاومي المغرب طرح هواتفها الجديدة المُنتظرة، وهي Redmi Note 10 وRedmi Note 10 Pro، التي تم تقديمها أثناء حفل عبر تقنية البث المباشر في مدينة الدار البيضاء.

ووفق بلاغ صحافي للشركة فقد تم إطلاق سلسلة Redmi Note 10 الجديدة عالميا منذ أسبوع تقريبًا، في حين “تعتبر هذه الهواتف مُنتظرة بشدة، نظرًا لما تُقدمة من مواصفات قياسية جديدة في الفئة الاقتصادية والمتوسطة، كعادة شاومي التي تهتم بتقديم هواتفها بأقوى قيمة مقابل سعر”.

وأورد البلاغ مواصفات الهاتف الجديد، إذ يبلغ وزنه 178.8 غراما، مع أبعاد 160.5×74.5×8.3 مم، بينما تمت صناعة خاماته الخارجية من البلاستيك البولي كاربونيت، كما أنه محمي ضد الماء والغبار بمعيار IP53، ويدعم تركيب شريحتي اتصال من الجيل الرابع مع ذاكرة خارجية بحجم 512 جيغا.

شاشة الهاتف من نوع Super AMOLED بحجم 6.43 بوصة، بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل لكل بوصة، وأبعاد عرض 20:9 وسطوع يصل إلى 1100 شمعة، والشاشة كاملة والسيلفي في ثُقب في المنتصف، في حين يتوفر على طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الثالث على الشاشة.

وبالنسبة للمعالج فهو معالج كوالكوم سناب دراغون 678 ثماني النواة، الإثنين الأقوى من نوعKryo 460 Gold بتردد 2.2 جيغا هيرتز ودقة تصنيع المعالج 11 نانو ميتر، والمعالج الرسومي هو Adreno 612.

إلى ذلك، فإن واجهة شاومي MIUI 12 مبنية على Android 11 بمساحة تخزين 64 جيغا و128 جيغا مع 4 جيغا رام، أو 128 جيغا مع 6 جيغا رام والذاكرة من نوع ufs2.2.

وبخصوص كاميرا السيلفي، يتوفر الهاتف على كاميرا واحدة بدقة 13 ميغا بيكسل بفتحة عدسة 2.5f تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected]، إضافة إلى كاميرا خلفية رُباعية؛ الأساسية بدقة 48 ميغا بيكسل بفتحة عدسة 1.8f بمستشعر SONY IMX582، والثانية بدقة 8 ميغا بيكسل بفتحة عدسة 2.2f/ وهي Ultra Wide للتصوير العريض، والثالثة بدقة 2 ميغا بيكسل بفتحة عدسة 2.4f/ وهي ماكرو للتصوير عن قُرب والأخيرة 2 ميغا بيكسل مع فتحة عدسة 2.4f/ وهي مُخصصة للعزل.

كما أورد البلاغ أن الكاميرات تدعم فلاش LED وHDR وPanorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected]، في حين يدعم الهاتف منفذ السماعات الـ3.5 مللي، وسماعاته تأتي Stereo أو مُزدوجة، مع مستشعر الـIR Blaster.

وبخصوص بصمة الإصبع فهي موجودة على زِر الباور مع دعم للـFace Unlock، في حين يتوفر على بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 33 وات عن طريق منفذ USB Type . أما بخصوص الألوان المتوفرة فهي الرمادي والأبيض والأخضر.

وتم تسعير هاتف Redmi Note 10 الجديد في السوق المغربية للنسخة الـ64 جيغا مع 4 جيغا رام بسعر 1790 درهما، أما النسخة الـ128 جيغا مع 4 جيغا رام فتم تسعيرها بسعر 1999 درهم، ونسخة 128 جيغا مع 6 غيغا رام بسعر 2249 درهما.

الهاتف متوفر مسبقا بالأسواق والمحال التجارية الكبرى وشركات الاتصال وعبر موقع جوميا وموقع شاومي المغرب المعتمد mi-store.ma.

ويأتي الهاتف، وفق بلاغ الشركة، “ليُقدم خامات معتادة في هذه الفئة السعرية، لكن مع تصميم خارجي مُتميز جدًا وشكل رصة كاميرات داخل الإطار مُميزة وشكلها مُختلف. أما عن الشاشة فهي ممتازة جدًا في هذه الفئة السعرية نظرًا لنوعها ودقتها التي لا يوجد أي تنازل بها”.

أما عن الأداء “فالمعالج المتواجد هنا يُقدم أداء ممتاز جدًا، إذ يعتبر نسخة مطورة من sd675 المتواجد في هواتف منافسة، لكن بنفس المعالج الرسومي. وبشكل عام الأداء في هذه الفئة السعرية ممتاز ويعتبر تطورا ضخما عن Redmi Note 9 السابق. أما بالنسبة للبطارية فهي كبيرة وتدعم الشحن الأسرع في هذه الفئة السعرية”.

بالنسبة للكاميرات فالمستشعر المُستخدم في العدسة الأساسية هو نفسه الموجود في Mi 9T السابق، ويعتبر مستشعرا ممتازا بالنسبة لهذه الفئة السعرية، وفق البلاغ ذاته.