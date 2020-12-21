"شاومي المغرب" تفتتح متجرا جديدا وسط الرباط

بعد النمو السريع التي عرفته علامة شاومي في المغرب، تم افتتاح ثاني متجر رسمي لها، وهذه المرة في العاصمة الرباط، حيث عرف الموعد حضور أسماء وازنة في المجال الفني، وأيضا بعض المشاهير والمؤثرين في وسائل التواصل .

المتاجر الرسمية لشاومي، التي يطلق عليها اسم MIHOME، تضم العديد من المنتجات المتنوعة، التي لا تقتصر على الهواتف الذكية فقط، بل تضم العشرات من المنتجات والإكسسوارات الخاصة والأجهزة الإلكترونية المنزلية، والقاسم المشترك بينها أنها جميعا متصلة بالأنترنيت لتتحكم بها بسهولة …

كما صرح مهدي الرماني، مدير التسويق الرقمي لعلامة شاومي في المغرب، بأن الخطة التي تنتهجها شاومي هي تمكين جميع الفئات من امتلاك التقنية بأحسن الأثمان دون المساس بالجودة، ما ظهر جليا في الإقبال الكبير على منتجاتها، بحيث أصبحت في ظرف أقل من سنتين واحدة من أقوى الماركات في المملكة، سواء من حيث عدد المبيعات أو من حيث الحصة السوقية.

وصرح الرماني أيضا بأن السنة المقبلة ستعرف رفع سقف التحدي، بحيث وعد بظهور منتجات منافسة بأسعار جد مغرية.

يذكر أن علامة شاومي في المغرب تم إطلاقها رسميا في أبريل 2019 عن طريق موزعها الرسمي في المغرب SICOTEL MOBILE ..ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن أطلقت 3 سلاسل من الهواتف الذكية، وينتظر أن تطرح السلسلة الجديدة مطلع سنة 2021.