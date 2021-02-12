"شاومي" تطلق التلفاز الذكي Mi TV Q1 الجديد

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق التلفاز الذكي Mi TV Q1 الجديد، الذي يعتمد على نظام أندرويد TV مع دعم المساعد الصوتي جوجل Assistant، ولوحة QLED بجودة صورة فائقة.

وأوضحت الشركة الصينية أن التلفاز الذكي Mi TV Q1 الجديد يمتاز بشاشة QLED قياس 75 بوصة ونسبة تباين 10000:1 مع تغطية كاملة لنطاق الألوان NTSC، وعرض قيم اللون الأسود بصورة أفضل مقارنة بموديلات التلفاز LED التقليدية، كما يمكن إعتام إضاءة الخلفية QLED في 192 منطقة في الشاشة.

ولتلبية عشاق الألعاب يأتي التلفاز الذكي الجديد من شاومي بلوحة تعمل بدقة الوضوح الفائق 4K وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز مع دعم تقنية MEMC لعرض الحركات بصورة أفضل، ويزخر الجهاز Mi TV Q1 الجديد بمنفذ HDMI 2.1 لتوصيل جهاز الألعاب سوني بلاي ستيشن 5 أو مايكروسوفت إكس بوكس Series X.

ويأتي التلفاز الذكي Mi TV Q1 الجديد في جسم معدني متين مع دعم تقنية الصوت Dolby Audio وDTS HD للاستمتاع بصوت فائق النقاء، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على معالج ميديا تيك MT9611 ونظام أندرويد TV 10 مع دعم تقنية جوجل Chromecast وMiracast.

وتروج الشركة الصينية للتلفاز الذكي الجديد من خلال دعم المساعد الصوتي جوجل Assistant وتركيب اثنين من الميكروفونات في التلفاز مباشرة، بحيث يتم التحكم في التلفاز الذكي دون الحاجة للريموت كنترول، وللحفاظ على الخصوصية يمكن تعطيل الميكروفونات تماما من خلال زر مدمج بالتلفاز، ويعمل الريموت كنترول بواسطة تقنية البلوتوث بدلا من الأشعة تحت الحمراء، وتهدف أزرار Netflix وأمازون Prime إلى تسهيل فتح التطبيقات المعنية.

وأعلنت شركة شاومي عن طرح التلفاز الذكي Mi TV Q1 في الأسواق العالمية بدءا من آذار/مارس المقبل.