"شاومي" تطلق التلفاز الذكي Redmi Smart TV X الجديد

أطلقت شركة شاومي التلفاز الذكي Redmi Smart TV X الجديد بقياسات 50 و 55 و 65 بوصة.

وأوضحت الشركة الصينية أن التلفاز الجديد يدعم تقنيات HDR10+ وDolby Vision، فضلا عن أن أجهزة 4Kتوفر صوتا محيطيا مجسما بفضل تقنيات Dolby Audio و DTS Virtual X.

وينبض بداخل التلفاز المعالج MediaTek MT9611 رباعي النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 2 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 16 جيجابايت.

وتعرض الشاشة نطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 92%، كما تدعم ثلاثة وصلات HDMI 2.1 مع منفذي USB، ومنفذ شبكة ومقبس لسماعات الرأس.

كما تتيح الأجهزة العاملة بنظام Android TV عمليات الاتصال من خلال تقنيات Wi-Fi وBluetooth 5.0.