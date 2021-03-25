"شاومي" تطلق التلفاز الذكي Redmi Smart TV X الجديد

"شاومي" تطلق التلفاز الذكي Redmi Smart TV X الجديد
صورة: د.ب.أ
الخميس 25 مارس 2021 - 01:26

أطلقت شركة شاومي التلفاز الذكي Redmi Smart TV X الجديد بقياسات 50 و 55 و 65 بوصة.

وأوضحت الشركة الصينية أن التلفاز الجديد يدعم تقنيات HDR10+ وDolby Vision، فضلا عن أن أجهزة 4Kتوفر صوتا محيطيا مجسما بفضل تقنيات Dolby Audio و DTS Virtual X.

وينبض بداخل التلفاز المعالج MediaTek MT9611 رباعي النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 2 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 16 جيجابايت.

وتعرض الشاشة نطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 92%، كما تدعم ثلاثة وصلات HDMI 2.1 مع منفذي USB، ومنفذ شبكة ومقبس لسماعات الرأس.

كما تتيح الأجهزة العاملة بنظام Android TV عمليات الاتصال من خلال تقنيات Wi-Fi وBluetooth 5.0.

التلفاز الذكي ذاكرة داخلية سماعات الرأس شركة شاومي

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