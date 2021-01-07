"شاومي" تطلق جهاز الراوتر AX6000 الجديد

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق جهاز الراوتر AX6000 الجديد، وأوضحت الشركة الصينية أن جهاز الراوتر الجديد يمتاز بالأداء الفائق ويوفر سرعة عالية لنقل البيانات ويعمل لاسلكيا أو عن طريق الكابلات.

وتروج شركة شاومي لجهاز الراوتر الجديد من خلال دعم الإصدار E من تقنية الواي فاي 6، مع إتاحة معدل نقل بيانات يبلغ 6000 ميجابت/الثانية أثناء التشغيل اللاسلكي، بالإضافة إلى توافر اتصال إيثرنت 5ر2 جيجابت/الثانية، والذي تظهر أهميته بشكل خاص عند استعمال وحدات التخزين الشبكية، حيث تصل سرعة نقل البيانات إلى واحد جيجابت/الثانية عند استعمال وحدات التخزين الشبكية المزودة بأقراص صلبة سريعة أو أقراص الحالة الساكنة SSD.

وإلى جانب هوائيات الواي فاي الستة يشتمل جهاز الراوتر الجديد على هوائي AIoT خاص، والمصمم خصيصا لتوصيل أجهزة إنترنت الأشياء IoT، وأكدت شركة شاومي على أن جهاز الراوتر الجديد يدعم شبكات Mesh، والتي يتم فيها استعمال العديد من أجهزة الراوتر.

ويعتمد جهاز الراوتر AX6000 الجديد من شاومي على شريحة خاصة من شركة كوالكوم مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 512 ميجابايت، كما يدعم جهاز الراوتر الجديد اتصال ما يصل إلى 248 جهازا، علاوة على أنه يتعرف على الهواتف الذكية من إنتاج شاومي وريدمي، ويقوم بفتح قناة اتصال خاصة لتقليل زمن الوصول أثناء الألعاب، ولم تفصح الشركة الصينية عن أية تفاصيل بشأن موعد طرح جهاز الراوتر الجديد في الأسواق العالمية أو أسعاره المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.