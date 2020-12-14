شاومي تطلق ساعتها الذكية Mi Watch Lite الجديدة

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق ساعتها الذكية Mi Watch Lite الجديدة، وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية الجديدة، من فئة الموديلات منخفضة التكلفة، تمتاز بتصميم الشاشة المربعة وفترة تشغيل بطارية تصل إلى 9 أيام مع دعم نظام GPS وحوالي 120 واجهة مختلفة للساعة.

وأضافت شاومي أن باقة التجهيزات التقنية للساعة الذكية Mi Watch Lite الجديدة تمتاز بشاشة مربعة قياس 4ر1 بوصة بدقة 320 x 320 بيكسل مع بطارية بسعة 230 مللي أمبير ساعة تكفي لتشغيل الساعة الذكية لمدة تصل إلى 9 أيام، وتمتاز الساعة منخفضة التكلفة الجديدة بدعم النظام العالمي لتحديد المواقع GPS وتزخر بمستشعر التسارع والجيروسكوب ومستشعر نبضات القلب ومقياس الضغط الجوي.

وتروج الشركة الصينية لساعتها الذكية الجديدة من خلال 120 واجهة مختلفة للساعة و11 وضعا رياضيا متنوعا، كما تتيح الساعة الذكية Mi Watch Lite للمستخدم إمكانية تتبع الأداء الرياضي أثناء الجري وركوب الدراجات والسباحة أيضا، لأنها مقاومة للماء، بالإضافة إلى أنها تقوم بمراقبة خصائص النوم وقياس نبضات القلب، كما يظهر على الشاشة أيضا إشعارات بوصول مكالمة هاتفية أو رسالة نصية قصيرة، ولم تفصح الشركة الصينية عن أية بيانات بخصوص موعد طرح ساعتها الذكية Mi Watch Lite الجديدة في الأسواق العالمية أو أسعارها المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.